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美國加州精品酒王進軍亞洲！達歐莊園搶進亞洲高端餐飲

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
達歐莊園的精品酒款，不僅代表釀酒技藝，更象徵一種嶄新的生活品味。圖／達歐莊園提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
達歐莊園的精品酒款，不僅代表釀酒技藝，更象徵一種嶄新的生活品味。圖／達歐莊園提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

來自美國加州帕索羅布斯（Paso Robles）的頂級精品酒莊——達歐（DAOU）莊園，宣布正式進軍北亞與東南亞市場。這項戰略性布局不僅代表品牌全球化的重大里程碑，也回應了亞洲高端餐飲市場對精緻葡萄酒需求日益攀升的趨勢。

由Georges與Daniel Daou兄弟創立的達歐莊園，自2007年以來持續深耕帕索羅布斯Adelaida區的山丘，致力釀造可媲美波爾多頂級酒莊的精品紅酒。莊園所在地土壤含有珍稀的石灰質黏土與石灰岩基底，極為接近波爾多五大酒莊的地質結構，造就了極具潛力的風土條件。品牌以釀造高品質卡本內蘇維翁（Cabernet Sauvignon）聞名，旗下作品深受全球藏家與葡萄酒專家的高度評價。

此次跨足亞洲，達歐莊園不僅是將酒款引進全新市場，更進一步將美國加州精品酒的精神與奢華風格，帶入亞洲頂端生活圈。Treasury Americas頂級葡萄酒行銷總裁Neb Lukic表示，亞洲消費者對餐飲體驗與美學愈發講究，而達歐莊園 的精品酒款，不僅代表釀酒技藝，更象徵一種嶄新的生活品味，無論在高級餐廳、時尚派對或名人慶典皆能完美融入。

事實上，達歐莊園不只是酒香四溢，更是名人青睞的聚會場所。好萊塢男星Taylor Lautner曾在此舉辦訂婚典禮，絕美的山景與浪漫氛圍，讓這片酒鄉成為話題焦點。品牌亦長年贊助聖芭芭拉國際電影節，與提摩西．夏勒梅（Timothée Chalamet）、席琳娜．戈梅茲（Selena Gomez）及亞莉安娜．格蘭德（Ariana Grande）等一線明星同台亮相，鞏固達歐莊園在精品葡萄酒與當代文化交匯之處的獨特地位。

為了迎接亞洲首度亮相，達歐莊園與多家頂尖經銷商攜手合作，將品牌酒款導入高端餐廳、精品葡萄酒零售通路與旅行零售市場。率先進軍亞洲的酒款，將包括品牌最具代表性的四大系列，從展現帕索羅布斯風土特色的 「Discovery系列」，到限量釀造、工藝極致的 「Reserve 與 Estate系列」，還有品牌旗艦作品「PATRIMONY」——一款被譽為可與世界頂尖波爾多紅酒比肩的巔峰之作。

作為目前美國市場銷售第一的頂級卡本內蘇維翁品牌，達歐莊園持續以創新與專業釀酒哲學，詮釋帕索羅布斯多樣而豐饒的風土魅力。包括「獅王之心（Soul of a Lion）」在內的明星酒款，不僅成為收藏家爭相入手的經典，更是亞洲市場高端餐飲的完美搭檔。達歐莊園酒款系列於法蘭絲酒業指定經銷商及直營門市（台北新光三越A8與君悅飯店）供應。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

莊園所在地土壤含有珍稀的石灰質黏土與石灰岩基底，極為接近波爾多五大酒莊的地質結構。圖／達歐莊園提供
莊園所在地土壤含有珍稀的石灰質黏土與石灰岩基底，極為接近波爾多五大酒莊的地質結構。圖／達歐莊園提供
達歐莊園是許多好萊塢名人青睞的聚會場所。圖／達歐莊園提供
達歐莊園是許多好萊塢名人青睞的聚會場所。圖／達歐莊園提供
達歐莊園來自美國加州帕索羅布斯（Paso Robles）。圖／達歐莊園提供
達歐莊園來自美國加州帕索羅布斯（Paso Robles）。圖／達歐莊園提供

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