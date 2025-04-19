限量500本！「萊佛士作家駐村計畫」發表江振誠新作

百年傳奇酒店—新加坡萊佛士酒店（Raffles Hotel Singapore）策劃的「萊佛士作家駐村計畫」（Raffles Writer’s Residency）中，第四位駐村作家由來自台灣的國際名廚—江振誠（André Chiang）受邀擔任，他是將新加坡及台灣餐飲推向國際的第一人，以創立米其林星級餐廳Restaurant ANDRÉ、RAW及提出「Octaphilosophy八角哲學」享譽全球。

「萊佛士作家駐村計畫」自2019年啟動，目的在紀念萊佛士酒店悠久的文學傳統與豐富的文化底蘊，並為作家提供理想的創作環境，在這座擁有138年歷史的經典建築中激發靈感、潛心創作，過去萊佛士酒店曾邀請多位於文學與藝術領域擁有深厚成就的卓越人士擔任駐村作家。

首位駐村作家為知名英籍旅遊作家Pico Iyer，創作十餘本著作，作品更被翻譯成 23種語言；第二位駐村作家為紐西蘭的作家與旅遊記者Vicki Virtue，以推理風格作品聞名，首部小說《The Raffles Affair》就是在駐村期間完成；第三位駐村作家則是當代新加坡著名女詩人Madeleine Lee，至今已出版12本詩集，並被廣泛收錄於各類詩選，作品也被改編成劇作、舞蹈、短片等多元藝術形式。

江振誠於2002年曾服務於酒店內的餐廳，在2024年RAW開幕10周年之際，主廚更帶領RAW團隊「回娘家」，進駐新加坡萊佛士酒店，打造為期兩周的限定餐宴「Restaurant ANDRE & RAW」。此次，江振誠再度透過「萊佛士作家駐村計畫」為酒店書寫全新作品《吉光片羽- Fragments of time》，成為酒店138年歷史中首位受邀擔任駐村作家的主廚。

「吉光片羽」象徵神獸身上獨一無二的一片羽毛，此本著作便如同那片羽毛般獨特且充滿故事性。約200頁的內容均由江振誠親自撰寫，細膩敘述多元的飲食、文化與歷史，反思新加坡的餐飲風貌以及萊佛士酒店深厚的歷史底蘊。以嶄新的角度剖析傳承與創新，探討料理文化的保存、當代主廚的角色，以及他從新加坡萊佛士酒店駐村期間汲取的靈感。

江振誠新作《吉光片羽- Fragments of time》已於新加坡正式發行，為回饋台灣讀者們對主廚長期的支持，全台限量500本，今（4月19日）起於RAW SHOP開放預購，早鳥價2,150元，凡預購即可參加5月2日主廚在台特地加開的限定簽書活動。