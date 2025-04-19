安寧病房洗澡 部桃：用水陪伴洗去病痛 用愛灌溉尊嚴

衛福部桃園醫院表示，安寧療護的病房一件看似微不足道的事，卻往往觸動人心，就是洗澡；對病情虛弱甚至步入生命終點的病人來說，洗澡不只是清潔身體的例行事務，更是一種身心靈的療癒，一種安撫與尊嚴的展現。

「病人常常會說，好久沒有洗澡了，整個人都不舒服」，桃園醫院護理師謝乙葳描述洗澡時的場景：暖水緩緩流過病人的肌膚，醫護人員用柔和的語氣與細緻的動作陪伴他們，病人原本緊繃的神情逐漸放鬆，甚至在水聲與溫暖中，靜靜閉上眼，彷彿找回了片刻的平靜與尊嚴。

謝乙葳說，長期臥床的病人常有搔癢、黏膩的不適感，適當的洗澡可以緩解這些身體上的負擔，讓病人感到清爽與舒適。更重要的是，這不僅是對外在的照顧，也是一種心理上的療癒，溫熱的水溫、輕柔的洗淨過程，讓病人重拾與自己身體的連結，也感受到來自照顧者的細心與尊重。

部立桃園醫院安寧病房主任黃立宇指出，洗澡的過程，其實也常成為病人與家屬之間情感交流的契機，有些家屬願意陪同或協助病人洗澡，這樣的陪伴，不僅是一種實質照護，更是一種深層的情感展現。當家屬看到病人被細心照顧時，會感到安心，也在這個過程中，對病人傳遞了愛與不捨。對病人來說，那不只是水的溫度，更是家人手心的溫暖。

黃立宇表示，這樣的照顧，不僅僅是醫療流程的一環，而是一場關於人與人的溫柔對話，在病人生命的最後旅程中，每一次洗澡，不只是清潔，更是一種陪伴、一種療癒、一種對生命最後階段的尊重與呵護。

「我們常常說，洗澡讓人覺得像『回家』一樣」，謝乙葳說，或許就是這樣的片刻，讓病人在病痛與不安中找到喘息的空間，也讓家屬在送別之路上，留下一段深刻而溫暖的記憶。在安寧療護的世界裡，洗澡不是小事，而是一場關於尊嚴與愛的洗禮。