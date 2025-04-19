快訊

全日本僅2處有賣！成田機場1熱門伴手禮沒人拿 達人：北海道排爆

90歲氣象主播李富城驚傳緊急住院！「白血球飆破2萬」送急診

聽新聞
0:00 / 0:00

安寧病房洗澡 部桃：用水陪伴洗去病痛 用愛灌溉尊嚴

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
衛福部桃園醫院指出，洗澡在安寧病房是一種溫暖的陪伴。圖／桃園醫院提供
衛福部桃園醫院指出，洗澡在安寧病房是一種溫暖的陪伴。圖／桃園醫院提供

衛福部桃園醫院表示，安寧療護的病房一件看似微不足道的事，卻往往觸動人心，就是洗澡；對病情虛弱甚至步入生命終點的病人來說，洗澡不只是清潔身體的例行事務，更是一種身心靈的療癒，一種安撫與尊嚴的展現。

「病人常常會說，好久沒有洗澡了，整個人都不舒服」，桃園醫院護理師謝乙葳描述洗澡時的場景：暖水緩緩流過病人的肌膚，醫護人員用柔和的語氣與細緻的動作陪伴他們，病人原本緊繃的神情逐漸放鬆，甚至在水聲與溫暖中，靜靜閉上眼，彷彿找回了片刻的平靜與尊嚴。

謝乙葳說，長期臥床的病人常有搔癢、黏膩的不適感，適當的洗澡可以緩解這些身體上的負擔，讓病人感到清爽與舒適。更重要的是，這不僅是對外在的照顧，也是一種心理上的療癒，溫熱的水溫、輕柔的洗淨過程，讓病人重拾與自己身體的連結，也感受到來自照顧者的細心與尊重。

部立桃園醫院安寧病房主任黃立宇指出，洗澡的過程，其實也常成為病人與家屬之間情感交流的契機，有些家屬願意陪同或協助病人洗澡，這樣的陪伴，不僅是一種實質照護，更是一種深層的情感展現。當家屬看到病人被細心照顧時，會感到安心，也在這個過程中，對病人傳遞了愛與不捨。對病人來說，那不只是水的溫度，更是家人手心的溫暖。

黃立宇表示，這樣的照顧，不僅僅是醫療流程的一環，而是一場關於人與人的溫柔對話，在病人生命的最後旅程中，每一次洗澡，不只是清潔，更是一種陪伴、一種療癒、一種對生命最後階段的尊重與呵護。

「我們常常說，洗澡讓人覺得像『回家』一樣」，謝乙葳說，或許就是這樣的片刻，讓病人在病痛與不安中找到喘息的空間，也讓家屬在送別之路上，留下一段深刻而溫暖的記憶。在安寧療護的世界裡，洗澡不是小事，而是一場關於尊嚴與愛的洗禮。

療癒 部立桃園醫院

延伸閱讀

嘉義最美風景...退休護理師烈日下撐傘 救護車禍受傷倒地騎士

術後自拔管線遭阻…扳護理師大拇指喝斥「不要靠近」 癌男被判3月

傷害護理師身敗名裂！廣末涼子藥檢結果出爐

成大醫院護理師離職、關病床達雙位數 衛福部最新回應

相關新聞

安寧病房洗澡 部桃：用水陪伴洗去病痛 用愛灌溉尊嚴

衛福部桃園醫院表示，安寧療護的病房一件看似微不足道的事，卻往往觸動人心，就是洗澡；對病情虛弱甚至步入生命終點的病人來說，...

美國加州精品酒王進軍亞洲！達歐莊園搶進亞洲高端餐飲

來自美國加州帕索羅布斯（Paso Robles）的頂級精品酒莊——達歐（DAOU）莊園，宣布正式進軍北亞與東南亞市場。這...

限量500本！「萊佛士作家駐村計畫」發表江振誠新作

百年傳奇酒店—新加坡萊佛士酒店（Raffles Hotel Singapore）策劃的「萊佛士作家駐村計畫」（Raffl...

全場最香！bark.Q黑皮德州煙燻燒烤 進駐台中洲際棒球場

以「Low & Slow」為精神的德州煙燻烤肉品牌「bark.Q黑皮德州煙燻燒烤」，由人氣料理YouTube創作者克里斯...

Coachella封神舞台下的真我！Lady Gaga「10大人生金句」超勵志

Lady Gaga在美國Coachella科切拉音樂節（Coachella Valley Music and Arts ...

全新主題房！福容打造奇幻冒險島、溪頭福華有蜜豆奶

開門剎那的驚喜尖叫聲，是飯店打造主題房最期盼的效果。開春之際，就有兩家飯店推出全新主題房型，其中，福容大飯店福隆在全新親...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。