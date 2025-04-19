全場最香！bark.Q黑皮德州煙燻燒烤 進駐台中洲際棒球場
以「Low & Slow」為精神的德州煙燻烤肉品牌「bark.Q黑皮德州煙燻燒烤」，由人氣料理YouTube創作者克里斯丁創立，於今年四月正式插旗台中洲際棒球場，並選在中華職棒開季賽事當日開幕，成為全場最香的焦點。
深受名廚傑米．奧利佛（Jamie Oliver）的YouTube頻道啟發，克里斯丁從零廚藝起步，憑藉對料理的熱忱與不斷鑽研，成為職人等級的德州烤肉達人。他於2024年創立「bark.Q」品牌，主打「Low & Slow」慢火哲學，選用在地食材、堅持不用電，全程以龍眼木柴燒方式進行長時間煙燻，保留食材最純粹的風味與層次。
德州烤肉中的經典元素「Bark」，是肉類表面經過煙燻後產生的深色外殼，並非焦黑，而是濃郁煙燻香氣的關鍵。品牌名稱「bark.Q」即源於此，也呼應創辦人對於工藝與時間美學的堅持。
不同於一般台式燒烤強調「快火即食」，德州烤肉講求火候與時間的控制，講求肉質熟成與煙燻風味。克里斯丁甚至擁有全台第二大、由大甲製造的「offset smoker」，將德州經典技術在台灣完美呈現。
bark.Q 的肉品皆經長時間煙燻，呈現經典「煙燻環 (Smoke Ring)」。線上商店首波推出「煙燻手撕豬」、「招牌豬肋排」、「旗艦牛前胸肉」、「煙燻牛頰肉」四款肉類商品，以及一款「bark.Q 經典烤肉醬」，並與《鹽與胡椒餐館》、《PUN》、《Pan Slut》等餐廳進行聯名活動。此次更攜手台北宵夜專門店《趖》，共同研發「泰北坡肉」，展現料理的無限可能。
「bark.Q黑皮德州煙燻燒烤」台中洲際棒球場店則提供多款限定餐點，包括「手撕豬肉漢堡」、「嫩肩牛肉漢堡」、「bark.Q控肉飯」、「bark.Q肉盤」等，烤肉醬也特別針對台灣人口味調整，以蕃茄醬、蜂蜜與雲林在地醬油膏打造台味濃郁又不失層次的風味。
除線上宅配通路，實體門市現於台中洲際棒球場正式開幕，無論球迷還是饕客，都能即時享用Slow & Low的煙燻美味。
◎bark.Q黑皮德州煙燻燒烤
．門市地點：臺中洲際棒球場（球場內本壘左後方二樓看台）
．服務專線：0985-002-903（王店長）
．櫃位資訊：本壘三壘側B區櫃位
．營業時間：洲際棒球場主場球賽期間
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