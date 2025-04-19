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Coachella封神舞台下的真我！Lady Gaga「10大人生金句」超勵志

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
圖／翻攝自IG @ladygaga
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Lady Gaga在美國Coachella科切拉音樂節（Coachella Valley Music and Arts Festival），帶來長達兩小時的「Gagachella 2.0」神級舞台，被外媒封為「Coachella歷史之最」，也讓大家再次看到這位另類女神的超級魅力。

除了多變的音樂風格、精湛的歌唱實力、視覺感滿分的舞台造型，前衛、勇敢、叛逆、自信、創意、搞怪、瘋狂...Lady Gaga身上背負著太多形容詞，但她始終堅持自我信念大步前行。在她的眾多金句中，透露著一股堅定的力量，要帶著小怪獸們一起愛自己、做自己，活出心中最美的樣貌。

●Lady Gaga「10大人生金句」

1.如果你沒有任何黑暗面，那你的所在之地鐵定沒有光。

2.永遠別輕易讓任何人告訴你：「你不能這麼做自己。」

圖／翻攝自IG @ladygaga
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3.如果不先好好愛自己，你無法在愛裡找到自己到底想要什麼。

圖／歐新社
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4.我的志向不是要「統治世界」，而是「改變世界」。

圖／翻攝自IG @ladygaga
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5.你的美麗由自己定義，而不是由社會來定義。

圖／翻攝自IG @ladygaga
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6.女人不應該變得跟我一樣，應該要是任何她們想成為的人。

圖／翻攝自IG @ladygaga
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7.不管畫大濃妝還是素顏，我的內心永遠都是同一個人。

圖／翻攝自IG @ladygaga
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8.我每天都像是個行動藝術品，帶著我的夢想和志向向前走。希望激發我的粉絲，帶領他們也能這樣過活。

圖／翻攝自IG @ladygaga
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9.想要與眾不同很簡單，成為獨一無二卻很難。

圖／翻攝自IG @ladygaga
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10.我不在乎我的粉絲是否愛我，我在乎的是他們是否愛自己。

圖／翻攝自IG @ladygaga
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Lady Gaga 舞台 金句 音樂

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