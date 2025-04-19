全新主題房！福容打造奇幻冒險島、溪頭福華有蜜豆奶
開門剎那的驚喜尖叫聲，是飯店打造主題房最期盼的效果。開春之際，就有兩家飯店推出全新主題房型，其中，福容大飯店福隆在全新親子主題樓層的「奇幻冒險島親子主題房」，有25間沉浸式客房設計，讓旅客在房內展開一場充滿奇幻與驚喜的冒險體驗，即日起到6/30，限時體驗價不分平假日、兩大一小7,999元，加碼再送消夜炸雞桶。
以海為題的「海洋探險主題房」，彷彿沉浸於蔚藍的海底世界，房內擺滿各式海洋生物造型的大小玩偶，入夜星空投影將海底世界搬進房間。以山為主的「森林探險主題房」則像是穿越了神秘森林，展開一場充滿樂趣的冒險旅程。飯店也貼心準備了動物造型益智平衡木組合作為入住贈禮；有趣的「奇幻冒險島兒童餐」也值一提，以探險主題設計菜單，可選擇「田園鯨魚麵套餐」或是「陽光恐龍飯套餐」。可查官網或電洽：02-24991188。
此外，溪頭螢火蟲陸續現蹤，園區螢光舞動，溪頭福華渡假飯店也與統一蜜豆奶合作推出親子生態賞螢優惠住房方案，即日起至6月30日的「HOVII熊與蜜豆人 歡樂主題房」，指定主題雙人房入住一晚，每房招待一位8歲以下兒童免費入住，含二大一小自助早餐、溪頭自教育園區門票，主題客房內陳列「蜜豆人」可愛造型抱枕，預訂聯名房型即可免費享用蜜豆奶飲品，再送Hovii熊與蜜豆人的小禮物，優惠方案每房5,588元起。
溪頭福華渡假飯店也推動「永續美好慢遊台灣」高鐵聯票住宿專案，漢光樓客房平日兩人同行，每房每晚5,599元起，含西式自助早餐及溪頭自然教育園區門票，預訂住宿還可享高鐵車票加購78折起優惠，鼓勵節能提早退房1小時，加碼贈每房高山冷泡茶2瓶。
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