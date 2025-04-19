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12位重量級作家、12場奇幻旅行！礁溪老爺20周年說故事

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
12位重量級作家將分享12場奇幻的旅行。圖/老爺酒店集團提供
12位重量級作家將分享12場奇幻的旅行。圖/老爺酒店集團提供

「慢下來，讀點書，宇宙會打開」老爺酒店集團執行長沈方正說，「礁溪老爺20周年，邀請12位重量級作家分享12場奇幻的旅行，希望藉此打開旅客們不同的人生風景。」這場獨特又美妙的「閱讀與旅行」即起登場，費用全免，惟須下手要快。

礁溪老爺酒店2025年迎來20周年，推出年度企劃「閱讀與旅行—12位旅人，12場文學行動」，以「閱讀」為主軸橫跨全年，以旅行擴大視野。礁溪老爺酒店總經理唐伯川形容，「這是一份文學界的夢幻名單，也是偉大又有趣的活動。」講者依題型在適合的月份登場，4、5月由詹宏志、陳思宏、劉克襄首發；6到8月張西、洪愛珠、番紅花接力；9至12月馬世芳、詹偉雄、平路、焦元溥上場；2026年春天則是楊双子/金翎與王增榮，內容涵括美食、自然、旅行、建築、歷史、音樂與親子等多元領域。

記者會當天，眾作家現身為礁溪老爺慶生。聯經出版總經理陳芝宇談及「一刻的重量」，認為「雅者為王」，「成就自己的風雅，才能安住內心這一刻」。詹宏志從韓江小說談起，「身體進入哪個場域，才是認識那個地方的起點。」平路認為，「旅行是一場內省與連結」。焦元溥則預告，將透過鋼琴示範「樂讀『追憶似水年華』。」

首場講座已日前登場，由知名作家詹宏志領銜開講，主題為「環遊世界八十盤：從廚房遠眺美食地平線」，活動一開放報名，300位名額秒殺。所有講座皆開放免費參加（兩場走讀活動需付費），參與者可獲得限量風格明信片，每季設計3款，拼接起來還能組成一幅完整的老爺風景。

此外，館內同步推出「二十春華」建築特展，展出初期建築模型、日本建築師伊藤彰的設計手稿與早期建造影像，並設有藝術家打造的「十庭燈籠」互動裝置與裝置藝術，讓旅人以五感穿梭其間，感受建築與自然的交融節奏。

周年感恩回饋有3種住房方案與餐飲優惠：即日起至 5月31日有適合雙人深度放鬆的「留白假期」，3天2夜含兩天早餐及一天晚餐，每房17,500元+10%起，約87折；主打懶人露營的「森野拾光」，雙人入住含早晚餐8,500元起，加贈第三人免費，平均每人不到3,000元；還有討論度最熱烈的「老爺同遊」，加價2,025元+10%，即可入住全館唯一老爺套房，再送一間雙人洋式景觀房，專案優惠價24,125元起，直接現省6,331元，再送市價4,780元SABON的美好年代禮盒組。

餐飲限量優惠包括平日午餐券「買20送1」、「買50送4」，最低78折，平均每張不到926元。同步於網路上啟動「老爺拾光」周年慶抽獎活動，有機會獲得市價53,680元全館唯一的精緻老爺套房住宿券或市價16,500元得天露營體驗券，活動相關資訊可查：https://hotelroyals.com.tw/ow11Q ，講座線上報名： https://hotelroyals.com.tw/5chCv

12位重量級作家將分享12場奇幻的旅行。圖/老爺酒店集團提供
12位重量級作家將分享12場奇幻的旅行。圖/老爺酒店集團提供
旅人也可寫下對老爺或自己的祝福。圖/老爺酒店集團提供
旅人也可寫下對老爺或自己的祝福。圖/老爺酒店集團提供
溫泉，也是礁溪老爺的美好選項。圖/老爺酒店集團提供
溫泉，也是礁溪老爺的美好選項。圖/老爺酒店集團提供
重新改裝的客房，有更多細膩的生活體驗。圖/老爺酒店集團提供
重新改裝的客房，有更多細膩的生活體驗。圖/老爺酒店集團提供
礁溪老爺體驗豐富多元，包括園區旁的露營車。圖/老爺酒店集團提供
礁溪老爺體驗豐富多元，包括園區旁的露營車。圖/老爺酒店集團提供
礁溪老爺20年前的模型與手繪圖同步公開。圖/老爺酒店集團提供
礁溪老爺20年前的模型與手繪圖同步公開。圖/老爺酒店集團提供

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