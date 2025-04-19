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Louis Vuitton 2025度假系列｜Zendaya化身「巨型女神」霸氣佇立義大利絕美海岸
Louis Vuitton 釋出 2025 年度假系列廣告，找來品牌大使 Zendaya （千黛亞）化身「巨型女神」，在義大利里維耶拉海岸如哥吉拉般現身，氣場全開。據Women's Wear Daily報導，這組由攝影名家 Inez & Vinoodh 拍攝的視覺大片，透過超現實比例強化 Zendaya 的時尚主宰形象，她悠然佇立於沙灘與陽傘之間，搭配 Capucines 手袋，展現奢華與力量的衝突美感。
Zendaya 詮釋了度假系列「對旅遊的渴望」，象徵 Louis Vuitton 精神的自由與探索。此系列早在去年於巴塞隆納由女裝藝術總監 Nicolas Ghesquière 於高第設計的古埃爾公園發表，將建築詩意與時尚美學完美融合。
Zendaya 自 2023 年成為 LV 品牌代言人，首支形象廣告即為 Capucines 系列手袋。她近年作品《高校十八禁》、《沙丘》與《愛情對決》廣受矚目，也接連為 Louis Vuitton x 村上隆聯名系列拍攝復刻廣告，喚醒世人對 2003 年多彩 Monogram 經典的時尚記憶。這次的「巨人」形象，不只是藝術創意，也是 Zendaya 的時尚地位再次躍升。
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