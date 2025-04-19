快訊

全台檢調大搜索 朱立倫：賴清德只差一步就宣布戒嚴了

限時88折！活蝦和牛無限吃 煙波新竹館頂級Buffet登場

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
「世界珍饈」嚴選美國SRF黑標等級「現切爐烤極黑和牛背肩」，經低溫熟成、高溫炙烤，保留內裡粉嫩多汁的理想熟度。圖／煙波集團提供
「世界珍饈」嚴選美國SRF黑標等級「現切爐烤極黑和牛背肩」，經低溫熟成、高溫炙烤，保留內裡粉嫩多汁的理想熟度。圖／煙波集團提供

煙波集團新竹湖濱館全新頂級Buffet品牌「莫內饗宴」今起試營運，結合極鮮料理、歐式空間與休閒設施，並以印象派大師莫內鍾情自然與細膩料理的精神為靈感，設計7大主題餐區，全台首創從味覺延伸至視覺、觸覺等沉浸式饗宴。

業者指出，「莫內饗宴」設計走明亮法式風格，餐廳內部分為7感核心主題區，包括「極鮮藝術」、「世界珍饈」、「流行食尚」、「食藝精品」、「名品合作」、「沉浸體驗」與「永續風味」，從在地現流鮮魚到國際頂級食材皆一應俱全。

其中「極鮮藝術」主打新竹明發定置漁場現流魚與活體現煮活跳蝦，搭配低溫烹調及專屬醬料；「世界珍饈」區則提供美國SRF極黑和牛、味噌鱈場蟹煲、伊比利火腿及紅白酒暢飲；「流行食尚」則有爐烤威靈頓鮭魚排與可愛造型的韓式毛巾捲蛋糕，展現話題食尚。

其他餐區亦有義式松露可頌、冰霜栗香蒙布朗等現做甜品，並與國際職人合作如冠軍麵包師王鵬傑的酸種麵包與蜂巢麵包，5月將與世界調酒大賽冠軍高永霈推出聯名特調。餐中還有桌邊專人服務，提供手摘薄荷茶與鹹派點心，提升整體用餐趣味與互動感。

「莫內饗宴」同步推出多項開幕優惠，即日起至4月25日試營運期間，參與指定社群分享活動即享88折；4月26日正式開幕後至6月30日止，平日用餐再享「俱樂部免費暢玩券」、「四人同行一人免費券」及「活動刮刮卡」等優惠。

價位部分，平日每人售價午餐1180元、午茶880元、晚餐1380元；假日午餐1580元、午茶1180元、晚餐1680元，均需另加10％服務費，未滿3歲以下幼兒免費、3歲以上至未滿6歲幼兒童，原價10%+原價服務費，6歲以上至未滿12歲兒童，原價40%+原價服務費，12歲以上以成人計費，更多內容詳見官網https://lihi.cc/wWK8k，訂位專線：03-520-3188#5130。

煙波集團新竹湖濱館「莫內自助餐廳」為飯店開幕近30年來首次進行全室改裝，重磅推出全新頂級Buffet品牌「莫內饗宴」。圖／煙波集團提供
煙波集團新竹湖濱館「莫內自助餐廳」為飯店開幕近30年來首次進行全室改裝，重磅推出全新頂級Buffet品牌「莫內饗宴」。圖／煙波集團提供
「食藝精品」冰霜栗香蒙布朗，口感細緻綿滑。圖／煙波集團提供
「食藝精品」冰霜栗香蒙布朗，口感細緻綿滑。圖／煙波集團提供
「世界珍饈」於平假日全餐期供應紅白酒暢飲、假日提供西班牙柑橘果香「Faena Moscato 氣泡酒」清新濃郁、微甜清爽。圖／煙波集團提供
「世界珍饈」於平假日全餐期供應紅白酒暢飲、假日提供西班牙柑橘果香「Faena Moscato 氣泡酒」清新濃郁、微甜清爽。圖／煙波集團提供
「流行食尚」現切爐烤威靈頓鮭魚排選用鮮嫩挪威鮭魚，揉合洋蔥和香菇等食材製成的法式蘑菇醬，外層包裹奶油千層酥皮、爐烤至金黃酥脆。圖／煙波集團提供
「流行食尚」現切爐烤威靈頓鮭魚排選用鮮嫩挪威鮭魚，揉合洋蔥和香菇等食材製成的法式蘑菇醬，外層包裹奶油千層酥皮、爐烤至金黃酥脆。圖／煙波集團提供
「莫內饗宴」同步推出多項開幕優惠，即日起至4月25日試營運期間，參與指定社群分享活動即享88折。圖／煙波集團提供
「莫內饗宴」同步推出多項開幕優惠，即日起至4月25日試營運期間，參與指定社群分享活動即享88折。圖／煙波集團提供
被譽為火腿界的勞斯萊斯「西班牙伊比利帶骨火腿」，經長達2年以上自然熟成，其油脂輕盈，鹹香中透出堅果香氣。圖／煙波集團提供
被譽為火腿界的勞斯萊斯「西班牙伊比利帶骨火腿」，經長達2年以上自然熟成，其油脂輕盈，鹹香中透出堅果香氣。圖／煙波集團提供
「流行食尚」現點現做韓式毛巾捲蛋糕以法國頂級Opera巧克力濃郁卡士達內餡為基底，造型如毛巾般可愛，甜而不膩、柔軟如雲。圖／煙波集團提供
「流行食尚」現點現做韓式毛巾捲蛋糕以法國頂級Opera巧克力濃郁卡士達內餡為基底，造型如毛巾般可愛，甜而不膩、柔軟如雲。圖／煙波集團提供

服務費 莫內 麵包

延伸閱讀

新竹屋主偷蓋鐵皮屋挨罰2.5萬元 稅務局：違法建築仍要稅

外行也能跟著衝！台中知名酒店加碼了 中餐廳「掛爐片皮鴨+3大菜系」吃到飽、超夯Buffet「松葉蟹腳、厚切鮭魚」任你吃

「阿力海」憑什麼成為Buffet南霸天？獨家揭密百億董座朱仁宗

吃爆美國牛！ 南港五星飯店Buffet推「美牛吃到飽」 加碼「大巨蛋職棒門票、鄰里身分證」同行第2位優惠

相關新聞

限時88折！活蝦和牛無限吃 煙波新竹館頂級Buffet登場

煙波集團新竹湖濱館全新頂級Buffet品牌「莫內饗宴」今起試營運，結合極鮮料理、歐式空間與休閒設施，並以印象派大師莫內鍾...

春日限定Omakase饗宴 蘭餐廳以旬味詮釋永續料理哲學

春意盎然之際，位於台北安和路的蘭餐廳（ORCHID）推出全新2025春季OMAKASE菜單，由年僅37歲、曾任職多間國際...

粉嫩新機迎母親節！Nespresso加碼白巧克力草莓咖啡

迎接母親節與春日到來，瑞士頂級咖啡品牌Nespresso全新推出浪漫香甜的「白巧克力草莓風味咖啡」與多款夢幻新色咖啡機，...

集章換調酒、再抽獎！台酒酒展「喝好喝滿」攻略一次看

台灣菸酒公司即日起至21日，參與台北世貿一館「2025台北國際酒展・純酒展」，推出沉浸式互動展區，融合AI科技、品牌視覺...

林志玲狀態太完美！Ralph Lauren秋冬大秀同框安海瑟薇

志玲姊姊太美了！Ralph Lauren 2025秋冬大秀於美國紐約登場，前往看秀的林志玲在IG放送大批美照，長髮飄飄搭...

星宇首航神戶 率先於此航線使用永續航空燃油

神戶機場今啟用國際線航線，星宇航空成為首家落地神戶機場的航空公司。星宇今(18)日也宣布，與日本知名石油公司之一的Cos...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。