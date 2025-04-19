限時88折！活蝦和牛無限吃 煙波新竹館頂級Buffet登場
煙波集團新竹湖濱館全新頂級Buffet品牌「莫內饗宴」今起試營運，結合極鮮料理、歐式空間與休閒設施，並以印象派大師莫內鍾情自然與細膩料理的精神為靈感，設計7大主題餐區，全台首創從味覺延伸至視覺、觸覺等沉浸式饗宴。
業者指出，「莫內饗宴」設計走明亮法式風格，餐廳內部分為7感核心主題區，包括「極鮮藝術」、「世界珍饈」、「流行食尚」、「食藝精品」、「名品合作」、「沉浸體驗」與「永續風味」，從在地現流鮮魚到國際頂級食材皆一應俱全。
其中「極鮮藝術」主打新竹明發定置漁場現流魚與活體現煮活跳蝦，搭配低溫烹調及專屬醬料；「世界珍饈」區則提供美國SRF極黑和牛、味噌鱈場蟹煲、伊比利火腿及紅白酒暢飲；「流行食尚」則有爐烤威靈頓鮭魚排與可愛造型的韓式毛巾捲蛋糕，展現話題食尚。
其他餐區亦有義式松露可頌、冰霜栗香蒙布朗等現做甜品，並與國際職人合作如冠軍麵包師王鵬傑的酸種麵包與蜂巢麵包，5月將與世界調酒大賽冠軍高永霈推出聯名特調。餐中還有桌邊專人服務，提供手摘薄荷茶與鹹派點心，提升整體用餐趣味與互動感。
「莫內饗宴」同步推出多項開幕優惠，即日起至4月25日試營運期間，參與指定社群分享活動即享88折；4月26日正式開幕後至6月30日止，平日用餐再享「俱樂部免費暢玩券」、「四人同行一人免費券」及「活動刮刮卡」等優惠。
價位部分，平日每人售價午餐1180元、午茶880元、晚餐1380元；假日午餐1580元、午茶1180元、晚餐1680元，均需另加10％服務費，未滿3歲以下幼兒免費、3歲以上至未滿6歲幼兒童，原價10%+原價服務費，6歲以上至未滿12歲兒童，原價40%+原價服務費，12歲以上以成人計費，更多內容詳見官網https://lihi.cc/wWK8k，訂位專線：03-520-3188#5130。
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