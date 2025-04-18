春日限定Omakase饗宴 蘭餐廳以旬味詮釋永續料理哲學

春意盎然之際，位於台北安和路的蘭餐廳（ORCHID）推出全新2025春季OMAKASE菜單，由年僅37歲、曾任職多間國際知名Fine Dining餐廳的日籍主廚佐藤清（Sato Kiyoshi）掌勺，悉心結合當代日本料理手法與永續理念，為食客帶來兼具時令風味與視覺美學的多重體驗。

佐藤清主廚長期關注氣候變遷對農產的影響，發現氣候異常導致季節變化加快，進而影響食材產季與供應穩定。為貼近時令、減少浪費，他以「從鼻子吃到尾巴（Nose to Tail）」與「零浪費（Zero Waste）」為理念，將動物全身部位與食材邊角做最大化運用。比如去年秋冬的日本柿子，在產季結束後仍以果醬形式於春季菜單中重現，呼應永續理想。

在春季新菜單中，饕客可以品嚐到螢烏賊、鰹魚等日本春季代表性食材。其中螢烏賊是每年僅在春季短暫現身的珍稀漁獲，而春季上市的鰹魚清新爽口，最適合做成赤身。為了展現極致旬味，佐藤清主廚密集地與日本的食材供應商聯繫，幾乎每半個月就會更換一、兩道菜色，展現符合季節性的食物原味，享受大自然恩賜的山珍海味。

新一季菜色從開場的「八寸（Hassun）」小點開始，以多款應時蔬果、魚肉呈現春日氣息。主廚在細節上也展現匠心巧思，例如迷你和牛塔上的蘿蔔花瓣造型各異，為餐點增添趣味與驚喜。

主廚招牌之一、在日本文化中象徵福氣與吉利的手打蕎麥麵，亦於本季登場。選用不含麩質的純蕎麥粉製作，過程需在20分鐘內完成搓揉、擀麵、切麵，技術門檻相當高。本季蕎麥麵搭配胭脂蝦與番茄冷湯，佐以松露調味，打造多層次風味。

被饕客譽為「七龍珠」、佐藤清經典的日式生吐司，在改良配方後口感更鬆軟、香氣更濃郁。餐廳特別推出鴨肝奶油（需加價980元），結合鴨肝慕斯與蒲燒醬，再以OSSETRA魚子醬點綴，建議先單吃，再搭配吐司一起享用。

另一道吸睛亮點是「蘭經典Pithiviers和牛派」（加價 980元，需兩人同點一主菜）。新版本加入熊本A5和牛、燉煮鮑魚與紅酒燉牛頰，搭配英式蘑菇番茄醬（Mushroom Ketchup），鹹香濃郁、口感豐富，令饕客欲罷不能。

蘭餐廳目前提供午、晚餐套餐，午餐每位每套2,980元、晚餐每位每套3,980元，另酌收每位150元水資與10%服務費，亦可加購Wine Pairing（三杯1,580元＋10%、五杯2,680元＋10%）