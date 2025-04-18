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粉嫩新機迎母親節！Nespresso加碼白巧克力草莓咖啡

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
Nespresso Vertuo系列全新推出「白巧克力草莓風味咖啡」（售價400元），用濃郁甜香喚醒咖啡愛好者的心動日常。圖/Nespresso提供
Nespresso Vertuo系列全新推出「白巧克力草莓風味咖啡」（售價400元），用濃郁甜香喚醒咖啡愛好者的心動日常。圖/Nespresso提供

迎接母親節與春日到來，瑞士頂級咖啡品牌Nespresso全新推出浪漫香甜的「白巧克力草莓風味咖啡」與多款夢幻新色咖啡機，包含時尚輕巧的入門款Vertuo POP丁香紫色、櫻花粉色，以及Vertuo Next全新月光白色質感機型，優惠同步登場。

迎接母親節，Nespresso祭出母親節限定獻禮優惠，即日起至5/14全系列咖啡機3,300元起，兩款粉嫩夢幻新色丁香紫與櫻花粉Vertuo POP咖啡機特惠價3,990元；即日起至4/23加碼官網限定品牌輕奢配件限時抽獎，購買任一咖啡機或咖啡優惠組合，就有機會將實用奶泡機、質感品牌小物帶回家。此外，只要購買單一咖啡機加購任選50顆咖啡膠囊再現折300元。

Nespresso Vertuo系列全新推出的「白巧克力草莓風味咖啡」（售價400元），選用巴西、哥倫比亞及非洲阿拉比卡豆進行調和，細緻草莓的果香與溫潤白巧克力的奶香完美融合，彷彿走進到香氣飄逸的法式甜點店，草莓與白巧克力交織的甜美餘韻，同時綻放出春天的芬芳。

此外，加入綿密鮮奶油與白巧克力醬，再搭配草莓點綴，即可調製成一杯「春日莓好維也納咖啡」；在午後時光，將其與冰塊、鮮奶製作的冷奶泡與草莓風味糖漿融合，搖身一變春日特調「莓你不行冰拿鐵」。做法簡單、風味絕佳，咖啡族不妨一試。

全新Vertuo POP咖啡機丁香紫、櫻花粉雙色降臨（售價5,900元），打造粉嫩系的咖啡角落。圖/Nespresso提供
全新Vertuo POP咖啡機丁香紫、櫻花粉雙色降臨（售價5,900元），打造粉嫩系的咖啡角落。圖/Nespresso提供
Nespresso白巧克力草莓風味專屬春日特調：「春日莓好維也納咖啡」、「莓你不行冰拿鐵」。圖/Nespresso提供
Nespresso白巧克力草莓風味專屬春日特調：「春日莓好維也納咖啡」、「莓你不行冰拿鐵」。圖/Nespresso提供

咖啡 母親節 草莓

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