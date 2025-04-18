粉嫩新機迎母親節！Nespresso加碼白巧克力草莓咖啡

迎接母親節與春日到來，瑞士頂級咖啡品牌Nespresso全新推出浪漫香甜的「白巧克力草莓風味咖啡」與多款夢幻新色咖啡機，包含時尚輕巧的入門款Vertuo POP丁香紫色、櫻花粉色，以及Vertuo Next全新月光白色質感機型，優惠同步登場。

迎接母親節，Nespresso祭出母親節限定獻禮優惠，即日起至5/14全系列咖啡機3,300元起，兩款粉嫩夢幻新色丁香紫與櫻花粉Vertuo POP咖啡機特惠價3,990元；即日起至4/23加碼官網限定品牌輕奢配件限時抽獎，購買任一咖啡機或咖啡優惠組合，就有機會將實用奶泡機、質感品牌小物帶回家。此外，只要購買單一咖啡機加購任選50顆咖啡膠囊再現折300元。

Nespresso Vertuo系列全新推出的「白巧克力草莓風味咖啡」（售價400元），選用巴西、哥倫比亞及非洲阿拉比卡豆進行調和，細緻草莓的果香與溫潤白巧克力的奶香完美融合，彷彿走進到香氣飄逸的法式甜點店，草莓與白巧克力交織的甜美餘韻，同時綻放出春天的芬芳。