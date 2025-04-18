集章換調酒、再抽獎！台酒酒展「喝好喝滿」攻略一次看

台灣菸酒公司即日起至21日，參與台北世貿一館「2025台北國際酒展・純酒展」，推出沉浸式互動展區，融合AI科技、品牌視覺與創意調酒，帶來耳目一新的逛展體驗。現場不僅設置網美級打卡牆，導入AI智能調酒機，更規劃六大主題展區與豐富好禮活動，吸引消費者親臨感受台酒風味與創新魅力。

展區設計以極簡時尚風格呈現，打造具品牌識別與高互動性的沉浸空間。特別導入AI智能調酒機，消費者只需三步驟，即可完成一杯專屬調酒，體驗成為「一日調酒師」的樂趣。此外，台酒也邀請「台灣好威調酒大賽」專業組得獎者——調酒師雪莉，現場示範以「蒔香」、「橙煦」兩款極CRAFT琴酒系列打造的創意調酒，展現職人精神與層次風味。

活動期間凡於現場追蹤台酒官方粉專並拍照打卡、完成指定步驟，即可兌換精美小禮。此外，消費者於威士忌專區單筆消費滿3,000元，即可獲得OMAR品牌限量酒杯一只，數量有限，贈完為止。全場亦推出多檔滿額贈活動，依據單筆消費金額（單筆消費滿1,000元、2,000元或6,000元），分別贈送不同品牌好禮。

值得一提的是，台酒在本次酒展中設有威士忌、高粱酒、琴酒、白蘭地、清酒與葡萄酒等六大主題展區，民眾只要參與指定互動任務，即可獲得集章，集滿2點可兌換AI調酒體驗乙杯，集滿6點還能再參加現場抽獎活動。

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