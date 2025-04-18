江振誠設計「8款湯底環遊世界」！凱渡廣場酒店新轉型
THE ARCHIPELAGO凱渡廣場酒店宣布，加入全球最大獨立酒店品牌Preferred Hotels & Resorts（璞富騰酒店及度假村），並引進日本頂級芳療「庵SPA」，餐飲創意總監江振誠也搶先公布，今年秋季將於館內增開yen club海豔鍋物，以宜蘭漁港直送的嚴選海鮮，搭配8款功夫鍋底，讓旅客以味蕾環遊世界。
Preferred Hotels & Resorts是全球最大獨立酒店品牌，分布涵蓋全球80個國家和地區，旗下擁有超過600家酒店成員，凱渡2025年正式加入強調當地特色文化體驗的Lifestyle系列。為迎接全新國際合作，特別改裝首度開賣的海景邊間「Preferred Suite」套房，即日起將首度對外開放。
「Preferred Suite」住房專案可入住飽覽270°環景視野、坐擁無邊際海景與層巒山嵐的房型，搭配紓壓的「庵系列」精油擴香、品嘗Wine Zero無酒精香檳，旅人從日出到夜幕，都沉浸在靜謐療癒氛圍之中。
日本庵SPA則是透過打造專屬日式療程空間，搭配自有品牌庵系列精油、英國奢華護膚品牌ELEMIS天然護膚產品、無咖啡因草本茶，讓旅客體驗到貴賓般極致享受。
美食方面，凱渡餐飲創意總監江振誠設計的yen club海豔鍋物，將於秋季亮相，以凱渡臨海優勢、嚴選宜蘭漁港直送海鮮，搭配主廚親自設計的8款特色湯底，每一款都蘊含主廚料理旅程中的獨家記憶。江振誠表示：「為了凸顯不同於一般火鍋的高級感，特別在湯底下足功夫，本次的8款湯底，是來自過往料理歷程每個時段所受到的啟發，也希望藉由不同口味的湯底，讓每位旅人都能感受到來自世界各地的風味故事，來趟環遊世界的味覺之旅。」
Preferred Suite住房專案
日期：即起長期販售
房價：雙人入住Preferred Suite套房一泊二食18,800元起（另有3-4人方案）
內容：一泊二食，包含yen club海豔鍋物晚餐客房服務（招牌青花剝皮椒湯與北海道味噌牛奶膠原湯二選一）及翌日套餐式早餐，以及庵SPA全身解壓舒緩體暢課程60min一位 (同行人加購全系列課程享8折優惠) 。本專案可享行政酒廊 happy hour、贈送迎賓禮Wine Zero無酒精香檳一瓶
●Preferred Hotels & Resorts (璞富騰酒店及度假村)
Preferred Hotels & Resorts（璞富騰酒店及度假村）為全球知名獨立酒店品牌，在全球80個國家、超過600多家不同類型酒店、度假村、公寓以及物業。每家酒店皆秉承了璞富騰酒店及度假村綜合質量保證計劃 (Integrated Quality Assurance Program) 高品質和高水平的服務標準。
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