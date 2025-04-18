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5家母親節蛋糕「融入茶香」！萬豪立體花束與蝶皆可食

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
高雄承憶文旅「慕紫Violet」。圖/唐寧茶提供
高雄承憶文旅「慕紫Violet」。圖/唐寧茶提供

母親節即將到來，Twinings唐寧茶攜手台北萬豪、Myra、Sugar Miss、北投老爺、高雄承憶文旅，選用榮獲比利時國際絕佳風味大獎的「唐寧鉑金系列—琥珀焦糖博士茶」，打造本年度母親節檔期「琥珀凝光」，每一口都是與母親共享的甜蜜。

台北萬豪酒店與TWININGS唐寧茶聯名推出的「琥珀凝光Rooibos Radiance」蛋糕，結合鉑金系列「琥珀焦糖博士茶」及「晨光草原甘菊花茶」兩茶款，運用冷泡萃取技法展現茶湯特有香氣。甜點主廚曾仕斌顛覆傳統法式甜點框架，蛋糕上方立體摺揉的洋甘菊與聞香而至的蝶兒，藝術品般的逆境花園再次展現奇想，原料分別以巧克力和糯米紙雕琢，鮮活靈動之外，所見之處皆可食用。

曾被時尚雜誌譽為台北最好吃的達克瓦茲店Myra，2025年母親節與英國百年茶品牌Twinings唐寧茶聯手，為母親節獻上兩款聯名甜點—康乃馨擠花蛋糕與常溫達克瓦茲禮盒。唯美唯肖的康乃馨擠花蛋糕，選用琥珀焦糖博士茶之茶葉，融入底層磅蛋糕體，Myra耗時5日以海鹽焦糖熬煮琥珀焦糖博士茶作為內餡；外層栩栩如生的手工擠花，運用天然蔬果粉調色、白豆沙製成，以康乃馨姿態，綻放視覺與味覺的雙重驚喜，每一口，都是時間與情感熬煮出的綿綿情意。

主打原物料無添加人工色素，Sugar Miss本年度攜手TWININGS唐寧茶推出「琥珀香緹鮮奶油戚風蛋糕」，以唐寧鉑金系列—琥珀焦糖博士茶為主體， 大量茶葉熬煮入香緹鮮奶油，閃耀著琥珀色焦糖茶湯色澤，鮮奶油溫潤，茶香深邃，縈繞舌尖清爽不膩。

北投老爺酒店母親節檔期提供外帶以唐寧茶所研發的蛋糕「北海道十勝荔香奶露」，使用北海道奶油包裹外層，內涵展現茶果華麗拼配工藝，上層唐寧經典系列歐式大吉嶺茶奶醬，絲滑香逸，下層加入清甜荔枝、覆盆子凍，增添初夏清爽淡雅氣息，底層以唐寧香甜蜜桃茶揉合餅乾鋪底，口感厚實飽滿，強調「每一口都是溫柔的擁抱」。

高雄承憶文旅與TWININGS唐寧茶合作推出「慕紫Violet」蛋糕，選用榮獲國際絕佳風味大獎的唐寧鉑金系列茶款為基底，融合法式甜點手法與記憶中熟悉的滋味。主廚以伯爵茶慕斯、琥珀焦糖茶奶凍、紫芋泥夾心、紫薯蛋糕層層堆疊，打造質地柔軟、茶香雅致、綿密不膩的母親節限定蛋糕。主廚表示：「這款蛋糕源自童年記憶，此次將回憶中媽媽最喜歡的芋泥，融合唐寧茶的細緻香氣，是送給她最真摯的感謝。」

Sugar Miss「琥珀香緹鮮奶油戚風蛋糕」。圖/唐寧茶提供_1.jpg
Sugar Miss「琥珀香緹鮮奶油戚風蛋糕」。圖/唐寧茶提供_1.jpg
台北萬豪「琥珀凝光蛋糕」。圖/唐寧茶提供
台北萬豪「琥珀凝光蛋糕」。圖/唐寧茶提供
Myra的唐寧茶達克瓦茲禮盒。圖/唐寧茶提供
Myra的唐寧茶達克瓦茲禮盒。圖/唐寧茶提供
北投老爺酒店「北海道十勝荔香奶露蛋糕」。圖/唐寧茶提供
北投老爺酒店「北海道十勝荔香奶露蛋糕」。圖/唐寧茶提供

母親節 甜點

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