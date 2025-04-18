老屋裡品嘗季節滋味！樂埔町、樂埔薈所 春季新菜上桌

春日是旅行的季節，也是品嘗美食的好日。時藝餐旅集團旗下品牌餐廳樂埔町與樂埔薈所同步推出2025春季菜單，可在充滿歷史韻味的老屋裡，品嘗當季食材展現的春日繽紛滋味，猶如一場味蕾的春日小旅行。

鄰近台北中正紀念堂的「樂埔町」，是一座充滿歷史韻味的老屋，餐廳以「景、食、藝」三大元素，打造五感的用餐體驗。主廚蔡昀諺也秉持著「無界料理哲學」，穿越現代與傳統、既全球又在地。今年春季菜單還創意搭配了朱銘的太極系列「對招」，以「黑白」、「一攻一守」為背景，搭配主廚的餐點擺盤，成為本季最具話題的盤中新美學。

亮點菜色「干貝、米麴、百合根」與「羊肉、南瓜、咖啡油」，很有早晨的春意，百花盛開的繁景。前者以干貝為主角，搭配米麴微醺的發酵香氣，襯以百合根的細緻甘甜，層次豐富，最特別的是，主廚以米麴裹粉炸出酥脆外皮，再以花朵形式呈現，猶如春日晨光中輕柔的微風，伴隨花瓣飄揚，意境十足。

開胃菜是立體的「櫻花蝦 海苔」，裹著香菇泥及山藥，鹹香鮮甜。以「一口甜甜圈」形式呈現的「發酵洋芋 燉牛肉 蕃茄」，在酥脆的外皮裂開瞬間，熱騰騰的牛肉餡料、濃郁湯汁與番茄酸甜交織，豐盛且多層次。

來到台北愛國東路的「樂埔薈所」，此地原是日治時期興建的刑務所官舍，光復後成為副典獄長的宿舍。2021年，時藝多媒體耗資近3千萬整修，重現靜謐的日式傳統老屋氛圍。主廚王正岳曾在多家餐廳歷練，包括米其林二星RAW，善於活用食材與嘗新變化。

主廚春季帶來的餐酒搭配，就跳脫了常見思維。菜色部分，以清爽細膩的「紅魽｜桔｜細葉碎米薺」揭開序幕，帶點海洋氣息、仿若春風拂過的「干貝｜蛤蜊｜香茅」接力登場，台灣道地滋味也變身為「澄清湯｜文昌雞｜蜆」，此時搭配以三種紅葡萄混釀的Rosé，圓潤酒體與恰到好處的酸度、襯托破布子醬的甘甜與湯品的純粹。

春日主菜以「台灣本地黑豚｜豆腐乳｜桑椹」，展現豐富的口感層次，在上菜之前，先品「桑椹苦瓜決明子」，彷彿將味蕾重組，再進入下一個階段。