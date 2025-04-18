快訊

中芯只是掛名？外媒爆華為「不想押注」 AI處理器全靠台積電

不是靠運動！日本人榮登「全球最瘦」 醫曝4關鍵：肥胖率僅4％

聽新聞
0:00 / 0:00

老屋裡品嘗季節滋味！樂埔町、樂埔薈所 春季新菜上桌

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
鄰近台北中正紀念堂的「樂埔町」，是一座充滿歷史韻味的老屋，
鄰近台北中正紀念堂的「樂埔町」，是一座充滿歷史韻味的老屋，

春日是旅行的季節，也是品嘗美食的好日。時藝餐旅集團旗下品牌餐廳樂埔町與樂埔薈所同步推出2025春季菜單，可在充滿歷史韻味的老屋裡，品嘗當季食材展現的春日繽紛滋味，猶如一場味蕾的春日小旅行。

鄰近台北中正紀念堂的「樂埔町」，是一座充滿歷史韻味的老屋，餐廳以「景、食、藝」三大元素，打造五感的用餐體驗。主廚蔡昀諺也秉持著「無界料理哲學」，穿越現代與傳統、既全球又在地。今年春季菜單還創意搭配了朱銘的太極系列「對招」，以「黑白」、「一攻一守」為背景，搭配主廚的餐點擺盤，成為本季最具話題的盤中新美學。

亮點菜色「干貝、米麴、百合根」與「羊肉、南瓜、咖啡油」，很有早晨的春意，百花盛開的繁景。前者以干貝為主角，搭配米麴微醺的發酵香氣，襯以百合根的細緻甘甜，層次豐富，最特別的是，主廚以米麴裹粉炸出酥脆外皮，再以花朵形式呈現，猶如春日晨光中輕柔的微風，伴隨花瓣飄揚，意境十足。

開胃菜是立體的「櫻花蝦 海苔」，裹著香菇泥及山藥，鹹香鮮甜。以「一口甜甜圈」形式呈現的「發酵洋芋 燉牛肉 蕃茄」，在酥脆的外皮裂開瞬間，熱騰騰的牛肉餡料、濃郁湯汁與番茄酸甜交織，豐盛且多層次。

來到台北愛國東路的「樂埔薈所」，此地原是日治時期興建的刑務所官舍，光復後成為副典獄長的宿舍。2021年，時藝多媒體耗資近3千萬整修，重現靜謐的日式傳統老屋氛圍。主廚王正岳曾在多家餐廳歷練，包括米其林二星RAW，善於活用食材與嘗新變化。

主廚春季帶來的餐酒搭配，就跳脫了常見思維。菜色部分，以清爽細膩的「紅魽｜桔｜細葉碎米薺」揭開序幕，帶點海洋氣息、仿若春風拂過的「干貝｜蛤蜊｜香茅」接力登場，台灣道地滋味也變身為「澄清湯｜文昌雞｜蜆」，此時搭配以三種紅葡萄混釀的Rosé，圓潤酒體與恰到好處的酸度、襯托破布子醬的甘甜與湯品的純粹。

春日主菜以「台灣本地黑豚｜豆腐乳｜桑椹」，展現豐富的口感層次，在上菜之前，先品「桑椹苦瓜決明子」，彷彿將味蕾重組，再進入下一個階段。

【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】

樂埔町的「發酵洋芋 | 燉牛肉 | 蕃茄」。圖/時藝餐旅集團提供
樂埔町的「發酵洋芋 | 燉牛肉 | 蕃茄」。圖/時藝餐旅集團提供
樂埔町的「干貝、米麴、百合根」。圖/時藝餐旅集團提供
樂埔町的「干貝、米麴、百合根」。圖/時藝餐旅集團提供
立體感十足的開胃菜「櫻花蝦 | 海苔」。圖/時藝餐旅集團提供
立體感十足的開胃菜「櫻花蝦 | 海苔」。圖/時藝餐旅集團提供
樂埔薈所的「澄清湯｜文昌雞｜蜆拷貝」。圖/時藝餐旅集團提供
樂埔薈所的「澄清湯｜文昌雞｜蜆拷貝」。圖/時藝餐旅集團提供
樂埔薈所的「紅魽｜桔｜細葉碎米薺」。圖/時藝餐旅集團提供
樂埔薈所的「紅魽｜桔｜細葉碎米薺」。圖/時藝餐旅集團提供
「樂埔薈所」原是日治時期興建的刑務所官舍，光復後成為副典獄長的宿舍，後耗費鉅資修復，老屋重現歷史沉積之美。圖/時藝餐旅集團提供
「樂埔薈所」原是日治時期興建的刑務所官舍，光復後成為副典獄長的宿舍，後耗費鉅資修復，老屋重現歷史沉積之美。圖/時藝餐旅集團提供
樂埔薈所「紅魽｜桔｜細葉碎米薺」。圖/時藝餐旅集團提供
樂埔薈所「紅魽｜桔｜細葉碎米薺」。圖/時藝餐旅集團提供

老屋 餐廳

延伸閱讀

蘆洲41年切仔麵老店無預警停業 在地人婉惜

肯德基「檸檬雲朵蛋撻」開賣！ 「爆漿檸檬餡＋棉花糖」全新滋味 一顆8元升級吃

一個3500！達美樂x請客樓「御品帝王蟹火山披薩」限量開賣

無敵海景佐美食 「新濱町海洋廚房」開啟味蕾驚喜之旅

相關新聞

江振誠設計「8款湯底環遊世界」！凱渡廣場酒店新轉型

THE ARCHIPELAGO凱渡廣場酒店宣布，加入全球最大獨立酒店品牌Preferred Hotels & Resor...

5家母親節蛋糕「融入茶香」！萬豪立體花束與蝶皆可食

母親節即將到來，Twinings唐寧茶攜手台北萬豪、Myra、Sugar Miss、北投老爺、高雄承憶文旅，選用榮獲比利...

老屋裡品嘗季節滋味！樂埔町、樂埔薈所 春季新菜上桌

春日是旅行的季節，也是品嘗美食的好日。時藝餐旅集團旗下品牌餐廳樂埔町與樂埔薈所同步推出2025春季菜單，可在充滿歷史韻味...

星宇航空台中直飛神戶！ 今天起每日啟航日本關西地區

星宇航空今天正式開航神戶航線，提供台中至神戶每日來回直飛各1班次，可提供商務艙8席、經濟艙180席，今天首航全部客滿，全...

南投星空季5月展開 4場主題日串起浪漫星空旅遊

南投縣政府與交通部觀光署今天舉辦南投星空季記者會，從5月到10月星空季期間，在清境、溪頭、東埔、猴探井舉辦4場主題晚會，...

影／長榮再增日本航點 今天首航桃園-神戶航線

日本神戶機場國際線航廈今天啟用，長榮航空今天首航桃園-神戶航線，長榮航空更安排水門禮慶祝首航，現行營運日本11航點、14...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。