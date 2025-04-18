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星宇航空台中直飛神戶！ 今天起每日啟航日本關西地區
星宇航空今天正式開航神戶航線，提供台中至神戶每日來回直飛各1班次，可提供商務艙8席、經濟艙180席，今天首航全部客滿，全部旅客都可以領到一分首航禮，包含星宇航空神戶開航紀念收納夾鏈袋及瓦片煎餅、大阪世博會特別版一卡通，自台灣出發的旅客，還可領取神戶三井Outlet 1000日元折價券。
星宇航空強調一直將台中機場視為第二基地，執行長翟健華今天表示，很高開通台中與神戶之間的空中橋梁，為中部地區旅客提供全新的出遊選擇，未來每日1班定期營運，採用A321neo機型直飛，隨著神戶航線開航，旅客可藉由神戶前往日本關西、四國等地區觀光旅遊。
立委蔡其昌說，他去年才參加星宇台中飛沖繩首航典禮，因此很喜歡參加首航，不喜歡參加首航典禮，看到台中國際機場運量逐年成長，會努力為台言爭取更多航線航班，並強調「中部人不是不願意出國，而是沒有選擇。」去年，虎航停飛多條國際航線，讓不少海線鄉親及市民朋友感到沮喪，話語中多少帶著一些氣憤和沮喪。
因此去年和星宇董事長張國煒會面時，張董事長便說，「很看好台中的潛力，同時代表著台中不是沒有市場」，很高興今天神戶航線終於開通。星宇航空「甜點路跑」實體活動也正式開跑！邀請旅客到「甜點之城」-神戶踩點甜點店，收集印章後再抽日本不限航點機票！詳情請參考活動網頁https://media.starlux-airlines.com/kobe-sweet-run/。
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