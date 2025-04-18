饗賓進軍單點日料 全新品牌「貓將壽司」4月19日開幕

饗賓集團正式進軍「單點日料市場」，祭出耗時近一年半、動員10名資深研發主廚共同策畫全新品牌「貓將壽司」，4月19日於遠東信義A13店登場。除了提供超過55項不同類型的新鮮壽司，現點現做，還有燒物、揚物、刺身、吸物等上百種日料，能一次品嚐多樣海中珍味。

其中，「招牌炙燒三重奏握壽司」以黑鮪中腹、海膽及黑魚子滿載極奢食材，視覺感浮誇；「北海道牡丹蝦握壽司」使用在日本被視為夢幻級食材、跟手掌一樣大的牡丹蝦，Q彈肉質可以一蝦兩吃，多重享受；而「味噌醬燒茄子握壽司」，更是研發團隊自日本多次考察，才帶回擁有五百年歷史的壽司口味，每一道料理均能傳遞日本思想文化的精髓。

饗賓集團全新品牌「貓將壽司」，是全集團第12個品牌、第4個單點品牌餐廳。占地面積70坪，共88個席次，將客席設計成板前座位區、桌席區、獨立式景觀席位區，共三個區塊，L字型的板前座位區提供14個席位，可以欣賞中島料理台上主廚們細膩精緻的捏製技法；桌席區設置64席，每桌可容納4-6人。

獨立式景觀席位區共有2桌、10個席位，是多人聚餐的首選。裝潢風格擷取傳統日料亭優雅溫潤的自然木質元素，融合現代日式的俐落線條與細膩，透過大面積的景觀玻璃觀看101等都市景觀，形成繁華高樓中的獨特氛圍空間。

從「堅持入魂，究極百味」的品牌精神出發，鮮選漁獲及食材，展現細節中的匠心，這是「貓將」的職人態度。而這樣的概念延伸出品牌IP，一隻眼神專注穿著廚師服的貓就成了「貓將」化身，尤其日本稱壽司店主廚為「大將」，因此就用「貓將」這個名字作為傳達品牌故事的橋樑。

「貓將」放大日本料理的極致精神，光餐檯上的醬油選品，就是和食的極致表現，三種不同風味的醬油：「爽」口味輕盈帶有香檬風味，「甘」甘甜醬香、「濃」尾韻自帶甘醇，綜合起來，讓食材味道淡麗且多層次。而「貓將」的靈魂來自研發團隊的匠心，料理師必須成為饕客與天然食材之間的橋樑，用心細緻的烹調下，才能嚐到最道地的天然美味。