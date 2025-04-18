南投星空季5月展開 4場主題日串起浪漫星空旅遊

南投縣政府與交通部觀光署今天舉辦南投星空季記者會，從5月到10月星空季期間，在清境、溪頭、東埔、猴探井舉辦4場主題晚會，搭配七夕情人節以及中秋節，募集情侶裝以及中秋節野餐同樂，讓遊客探索浪漫的星空旅遊。

南投縣副縣長王瑞德說，觀光署從去年底辦理「台灣觀光100亮點」，南投就有清境、溪頭、日月潭、雙龍瀑布七彩吊橋獲選，觀光署每個月推薦不同縣市擔任值星官，5月輪到南投縣，縣府集結近百家業者、旅宿和景區推出全年度的消費優惠，5月壽星或姓名中有「星、空、季」任1字者，都可享有獨家優惠。

星空季結合太極美地茶文化、塔塔加布農族文化、螢火蟲生態，為了吸引親子遊客，更與知名IP「麻吉貓」聯名，在溪頭、東埔、猴探井三場主題日中現身和遊客互動，每場主題日也安排觀星導覽，以街頭觀星吸引天文愛好者探索星空。

首場主題日「清境星心相ing音樂趴」5月10日在清境星巴克停車場舉辦，晚會由當動力火車擔綱，還有絢麗的火舞演出，還可體驗太空人服裝，5月17日至31日，舉辦十場星際列車觀星導覽供喜愛天文的遊客報名參加。

第二場5月17日在溪頭妖怪森林停車場舉辦「星光森友森態派對」，包含小芙尼家族帶來歌舞唱跳秀、創意茶吧品茗。5、6月是溪頭螢火蟲繁殖期，結合森林邦推出夜間螢火蟲生態導覽免費報名。

第三場主題日「原鄉星情新月派對」與七夕情人節連動，8月23日在東埔溫泉廣場進行，提供布農族服裝體驗，還可參加塔塔加遊客中心的布農文化導覽、夜空解說課程，深入信義鄉的人文與自然，遊客穿情侶裝到場，可獲得限量星空巧克力。