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7-ELEVEN 搶攻千億茶飲商機 雙品牌策略再推新品

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
「不可思議茶BAR」同步於限定七家門市推出吸睛甜點系療癒新飲品。統一超/提供
「不可思議茶BAR」同步於限定七家門市推出吸睛甜點系療癒新飲品。統一超/提供

統一超（2912）7-ELEVEN看好本土茶飲千億元商機、觀察到新鮮現萃好茶業績連續三年成長，「CITY TEA現萃茶」延續「不可思議茶BAR」熱銷商品，即日起推出全新「梔子花青茶」、「琥珀小葉紅茶」，掌握「花香」、「甘韻」、「清爽」三大關鍵，讓消費者24小時都能喝到新鮮茶葉萃取好茶，期望帶動四月營運動能。

自2014年起，7-ELEVEN即創超商通路之先以手搖模式提供「CITY TEA現萃茶」服務，藉由「精進純茶品質」、「跨界多元合作」策略，於3,000家門市陸續導入「單杯萃茶機」，主打24小時都能喝到品質穩定的好茶，成功將「CITY TEA現萃茶」推升億元級俱樂部，平均帶動單店類別業績成長一成。

為吸引更多年輕族群，7-ELEVEN於去年起再度挑戰自己推出「不可思議茶BAR」品牌，首次跨足手搖市場，以「探索未來性茶飲品牌」進行全新測試，精選綜合性菜單、特色好茶為基礎，延伸含奶系、奶霜、咀嚼感等多元型態，甚至能客製化調整冰度、糖度，提供消費者具茶攤水準的豐富選擇，傳達「無法預料的驚喜飲品在裡面」意象，更將延續熱銷商品複製到「CITY TEA現萃茶」品牌，創造差異化經營。

即日起全新推出兩款「CITY TEA現萃茶」，「梔子花青茶」為清香型四季春，上揚花香、清香甘韻、「琥珀小葉紅茶」使用小葉與金萱茶葉，帶來熟果甜香、回甘順口，售價皆為45元。歡慶上市，即日起至4月29日每杯可省10元；OPENPOINT行動隨時取自即日起至4月21日推出買10送10，限量5萬組。同時為吸引更多民眾到店購買頻次與增加口感，同步推出加價多一份奶蓋或珍珠新服務。

「不可思議茶BAR」同時於限定七家門市推出吸睛甜點系療癒新飲品-「冰米麻糬輕烏龍茶拿鐵」、「冰米麻糬伯爵紅茶拿鐵」，以茶拿鐵為基底，加入特殊咀嚼感米麻糬，添加低卡蒟蒻米粒，口感層次豐富。即日起至4月29日享嘗鮮價60元。

消費

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