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Balenciaga冷幽默太消暑 High Summer形象廣告嗨一夏

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Balenciaga X Scholl聯名款黑色高跟涼鞋，28,500元。圖／翻攝自Balenciaga官方網站
Balenciaga X Scholl聯名款黑色高跟涼鞋，28,500元。圖／翻攝自Balenciaga官方網站

不是因為平凡令人想脫離日常，更因為高速、荒誕的現實讓人想要追求非一般的獨特體驗。法國時尚品牌巴黎世家（Balenciaga）發表了由攝影師Roe Ethridge掌鏡的2025 High Summer廣告大片。運用以宛如高級度假村的廣告風格加上後製技術，形塑出一系列明顯不符合現實、卻又帶著趣味的風格，要讓今年暑假High（嗨）一下（夏）。

全新夏日形象廣告場景充滿了落日、沙灘、碧海藍天與泳池等元素。貌似歐美的六星級奢華度假村氛圍之外，甚至刻意讓模特兒的的高跟鞋與沙灘不相合拍、或橫臥在不可能的泳池跳水板上，帶出從現實中遁逃而出的意念；廣告形象上直白地陳述著風格標語：諸如unpack & unwind、off the grid、take it easy都呼喚人們進入休假模式、遠離辦公室，同時全系列24張廣告形象的23組標語甚至恰可組成一篇短文、暗藏用心。

男女模特兒則分別換上了輕便的針織洋裝、裝飾以BB扣環或Loop Sports Icon的比基尼泳裝，又或是心形領口的天鵝絨緊身泳衣。球鞋、配件、球具都成為了主題道具，像是經典「機車包」Le City便推出了丹寧牛仔、由酒椰葉纖維與小羊皮製成的Le City Basket，甚或是搶眼的手提螢光綠色款式。

本季廣告另一亮點還在於某種降溫的冷幽默，像是將明顯冬季感的滑雪護目鏡置入夏季場域，寬大落肩七分袖襯衫領口的CEO字樣並在袖口以刺繡解釋：Casual Everyday Outfits、獻給每一日的休閒外出穿戴，讓先前曾喊出「巴黎是家」的巴黎世家此番二度大玩諧音梗，只能說Balenciaga這個夏天、很懂玩（笑）！

Balenciaga BB扣飾白色比基尼泳裝，27,500元、另有黑色款。圖／翻攝自Balenciaga官方網站
Balenciaga BB扣飾白色比基尼泳裝，27,500元、另有黑色款。圖／翻攝自Balenciaga官方網站
Balenciaga發表了2025 High Summer形象廣告，以趣味口號和略帶超現實的拍攝手法，散發冷調幽默。圖／Balenciaga提供
Balenciaga發表了2025 High Summer形象廣告，以趣味口號和略帶超現實的拍攝手法，散發冷調幽默。圖／Balenciaga提供
Balenciaga Le City小尺寸祖母綠Granny Green款，75,900元。圖／翻攝自Balenciaga官方網站
Balenciaga Le City小尺寸祖母綠Granny Green款，75,900元。圖／翻攝自Balenciaga官方網站
帶有高級度假村氛圍的Balenciaga 2025 High Summer形象廣告，場景圍繞在沙灘、海邊與泳池旁，愜意、放鬆、高雅。圖／Balenciaga提供
帶有高級度假村氛圍的Balenciaga 2025 High Summer形象廣告，場景圍繞在沙灘、海邊與泳池旁，愜意、放鬆、高雅。圖／Balenciaga提供

巴黎 廣告 標語

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