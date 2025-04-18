Balenciaga冷幽默太消暑 High Summer形象廣告嗨一夏

不是因為平凡令人想脫離日常，更因為高速、荒誕的現實讓人想要追求非一般的獨特體驗。法國時尚品牌巴黎世家（Balenciaga）發表了由攝影師Roe Ethridge掌鏡的2025 High Summer廣告大片。運用以宛如高級度假村的廣告風格加上後製技術，形塑出一系列明顯不符合現實、卻又帶著趣味的風格，要讓今年暑假High（嗨）一下（夏）。

全新夏日形象廣告場景充滿了落日、沙灘、碧海藍天與泳池等元素。貌似歐美的六星級奢華度假村氛圍之外，甚至刻意讓模特兒的的高跟鞋與沙灘不相合拍、或橫臥在不可能的泳池跳水板上，帶出從現實中遁逃而出的意念；廣告形象上直白地陳述著風格標語：諸如unpack & unwind、off the grid、take it easy都呼喚人們進入休假模式、遠離辦公室，同時全系列24張廣告形象的23組標語甚至恰可組成一篇短文、暗藏用心。

男女模特兒則分別換上了輕便的針織洋裝、裝飾以BB扣環或Loop Sports Icon的比基尼泳裝，又或是心形領口的天鵝絨緊身泳衣。球鞋、配件、球具都成為了主題道具，像是經典「機車包」Le City便推出了丹寧牛仔、由酒椰葉纖維與小羊皮製成的Le City Basket，甚或是搶眼的手提螢光綠色款式。