HAPPY GO 串聯遠東集團祭2兌1驚喜兌 寵愛媽媽迎母親節

一年一度溫馨母親節將至,百貨公司、餐廳等業者摩拳擦掌搶攻母親節檔期商機,HAPPY GO旗下iCONNECT智能數據行銷長期洞察顧客消費趨勢,為品牌精準行銷掌握商機,深度剖析今年母親節消費者意向調查;同時迎接百貨年度大檔母親節,HAPPY GO攜手遠東百貨、遠東SOGO百貨、遠企購物中心及Big City遠東巨城購物中心推出母親節限定活動,邀請卡友聰明精彩消費快樂多一點。

首先,iCONNECT智能數據行銷最新調查指出,近8成民眾有慶祝母親節的習慣,其中更有4成民眾早於2個月前已經開始規劃,可見消費習慣的改變帶動品牌提前部屬活動及優惠;iCONNECT進一步針對消費者慶祝形式分析,有8成消費者選擇到餐廳用餐、其次則會準備紅包及禮券,且主要集中在40代以上族群、而20至30年輕世代顧客則偏好準備禮品創造儀式感,各個年齡層以不同形式表達對媽媽的愛。

隨著消費者選擇日益多元,iCONNECT則針對送禮品項及通路進行深入分析,以「美妝保養類」、「保健/營養補充品」及「服飾配件」為三大送禮熱門品項,並有7成3的顧客會到百貨公司購買禮品,顯見實體通路仍為主要購買渠道。對此,HAPPY GO扮演串聯集團跨領域、跨通路紅利點數平台的角色,攜手遠東百貨、遠東SOGO百貨、遠企購物中心及Big City遠東巨城購物中心推出限時限量兌點活動,鼓勵卡友把握時間放大點數價值,寵愛媽媽幸福加倍。

首先,遠東百貨(2903)推出「點點成金」活動,4月18日起至5月13日可使用HAPPY GO點數200點兌換100元紅利券,使用HAPPY GO Pay當日單筆消費滿5,000元送200元、3萬送1,000元。此外,HAPPY GO App特別規劃專屬「遠東百貨點數兌換專區」,首次使用HAPPY GO App兌換任一遠百分店紅利券可以獲得20點,母親節期間消費滿2萬再抽2,000點;遠東SOGO百貨也推出200點兌換100元紅利券活動,數量有限兌完為止。

遠企購物中心同時祭出200點兌換100元紅利券優惠,當日累積滿6,000元再加贈HAPPY GO 100點;Big City遠東巨城購物中心也推出「期間限時兌」及「扣點換輕食」活動,使用指定點數即可兌換不同面額電子購物抵用券或各式輕食飲品,放大點數無限價值。此外,即日起至5月11日使用HAPPY GO Pay至Big City遠東巨城購物中心消費,單筆滿2,000元有機會獲得「2,000元巨城電子購物券」,消費越多中獎機率越高。

此外,歡慶母親節到來,HAPPY GO攜手Bgreen運動家具及瑪麗蓮塑身衣推出母親節驚喜限定活動,第一重至全台Bgreen專櫃體驗指定新品,即可享有HAPPY GO 200點,數量有限送完為止;第二重瑪麗蓮塑身衣推出人氣商品限定組合買一送一優惠,鼓勵媽媽寵愛自己多一點。