搭乘超現實小船 Prada夏日形象廣告巧曬魔幻度假愜意

夏天總是與海洋、度假息息相關。時尚品牌Prada近日發表2025夏日形象廣告，包含出身真人秀的美國名人Kendall Jenner、美國演員Hunter Schafer，以及歌手Troye Sivan皆入鏡拍攝，以超現實的海洋為情境、召喚出即刻啟程的夏日度假愜意。

Gozzo Boat是常見於義大利的小型船只，不僅成為往來於小島與外海間的海上交通手段，在Prada的形象視覺中更以斑斕粉艷的色彩加上平靜無浪的水面與模糊的遠方營造出超現實的意念。在攝影師Oliver Hadlee Pearch鏡頭前，Troye Sivan平靜地面向鏡頭、手持一只Re-Nylon黑色尼龍繩把手提包；頂著俏麗短髮的Kendall Jenner則雙手緊緊「抱」著一顆咖啡與白雙色模仿乳牛皮色的方形包款，紅色短皮褲與小花短上衣的造型，展現出與背景帶點違和卻十分俏皮的夏日青春趣味。

不僅如此，Prada近日更發表了邀請南韓女星Gawon（이가원）成為最新品牌大使。出生於美國的Gawon是在去年以MEOVV團體一員入道，2005年4月27日出生的她，4月底才要將滿20歲。本次成為Prada品牌大使、等同意外收到的20歲的生日禮物，今年二月時Gawon已參加了Prada在米蘭的2025秋冬女裝秀，如無意外、相信也將現身Prada下一回的2026春夏女裝大秀。