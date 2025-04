宏碁Swift AI輕薄筆電全系列升級亮相 打造高效行動力

宏碁宣布推出全新Swift系列AI輕薄筆電,聚焦於AI應用與高效行動力,包括搭載Intel Core Ultra 200H系列處理器的Swift Go 14與Swift Go 16,以及配備AMD Ryzen AI 300處理器的Copilot+ PC Swift Go 14 AI與Swift Go 16 AI,主打內建NPU加速AI運算,滿足專業人士、學生與行動工作者在創作、生產力及多工作業上的全方位需求。

搭載Intel處理器的Swift Go 14與Swift Go 16,內建Intel NPU,提供高達99 TOPS整體AI算力,支援Acer獨家影音、視訊雙用觸控板,OLED鏡面WUXGA螢幕通過VESA DisplayHDR TrueBlack 500與Eyesafe 2.0認證,視覺效果鮮明舒適,亦有助於降低長時間使用所造成的眼睛疲勞,影片播放時間更長達13.5小時。

Copilot+ PC系列Swift Go 14 AI與Swift Go 16 AI則搭載AMD Ryzen AI 300系列處理器,採用Zen 5架構與最新XDNA 2 NPU架構,提供50 TOPS AI算力,兼具最新的AMD Radeon 800M顯示技術,能提升觀賞串流影音、編輯影像等任務的處理性能,搭載2.8K OLED高解析螢幕,續航時間最長可達16小時。

Copilot+ PC系列具備專屬Copilot快捷鍵與NPU啟動燈,支援即時字幕、Cocreator AI圖像生成、自動超解析度與Windows工作室視訊效果,Swift Go全系列搭配宏碁獨有Acer PurifiedVoice 2.0技術的AI降噪功能,輕鬆滿足創作者與商務溝通需求。全新機身設計輕巧時尚,重量均低於1.5公斤,搭配全平式軸承,兼具行動力與使用彈性。

雙平台新品具備16GB或32GB LPDDR5X記憶體、512GB或1TB SSD儲存空間,Swift Go 16系列更支援第2支SSD擴充。配備Wi-Fi 7、藍牙5.4、雙Thunderbolt 4、HDMI 2.1與MicroSD插槽,並搭載1440p QHD IR網路攝影機與DTS:X Ultra音效,帶來更具臨場感的溝通體驗。安全設計包含臉部辨識、指紋感應與防窺撥片,Swift Go 14更添漸層色鍵盤設計。