宏碁Swift AI輕薄筆電全系列升級亮相 打造高效行動力
宏碁宣布推出全新Swift系列AI輕薄筆電，聚焦於AI應用與高效行動力，包括搭載Intel Core Ultra 200H系列處理器的Swift Go 14與Swift Go 16，以及配備AMD Ryzen AI 300處理器的Copilot+ PC Swift Go 14 AI與Swift Go 16 AI，主打內建NPU加速AI運算，滿足專業人士、學生與行動工作者在創作、生產力及多工作業上的全方位需求。
搭載Intel處理器的Swift Go 14與Swift Go 16，內建Intel NPU，提供高達99 TOPS整體AI算力，支援Acer獨家影音、視訊雙用觸控板，OLED鏡面WUXGA螢幕通過VESA DisplayHDR TrueBlack 500與Eyesafe 2.0認證，視覺效果鮮明舒適，亦有助於降低長時間使用所造成的眼睛疲勞，影片播放時間更長達13.5小時。
Copilot+ PC系列Swift Go 14 AI與Swift Go 16 AI則搭載AMD Ryzen AI 300系列處理器，採用Zen 5架構與最新XDNA 2 NPU架構，提供50 TOPS AI算力，兼具最新的AMD Radeon 800M顯示技術，能提升觀賞串流影音、編輯影像等任務的處理性能，搭載2.8K OLED高解析螢幕，續航時間最長可達16小時。
Copilot+ PC系列具備專屬Copilot快捷鍵與NPU啟動燈，支援即時字幕、Cocreator AI圖像生成、自動超解析度與Windows工作室視訊效果，Swift Go全系列搭配宏碁獨有Acer PurifiedVoice 2.0技術的AI降噪功能，輕鬆滿足創作者與商務溝通需求。全新機身設計輕巧時尚，重量均低於1.5公斤，搭配全平式軸承，兼具行動力與使用彈性。
雙平台新品具備16GB或32GB LPDDR5X記憶體、512GB或1TB SSD儲存空間，Swift Go 16系列更支援第2支SSD擴充。配備Wi-Fi 7、藍牙5.4、雙Thunderbolt 4、HDMI 2.1與MicroSD插槽，並搭載1440p QHD IR網路攝影機與DTS:X Ultra音效，帶來更具臨場感的溝通體驗。安全設計包含臉部辨識、指紋感應與防窺撥片，Swift Go 14更添漸層色鍵盤設計。
Swift Go系列新品建議售價為42,900～51,900元，Copilot+ PC機種則為39,900～45,900元。即日起至4月底購買指定型號，可登錄Acer x HYDY冷水瓶，至6月20日前購買Swift系列AI PC指定型號，還可參加週週抽獎活動，有機會獲得價值3,000元即享券與市價$4,990的迷你投影機。此外，宏碁亦舉辦全台Swift新品體驗活動，民眾可親身體驗新品效能，並與Acer AI特派員如奶昔、Dora、熊霓、岱縈、Wendy等人氣網紅一同互動，詳情可參閱網址：https://acerland.acer.com.tw/activity/page/203。
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