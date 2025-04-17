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聯名夯！KENZO攜手Converse A.P.C.跨界ASICS

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Converse x KENZO推出聯名系列。圖／惇聚國際提供
Converse x KENZO推出聯名系列。圖／惇聚國際提供

運動鞋聯名為一大趨勢，Converse與KENZO首度攜手合作，推出一系列聯名鞋款，，以Converse Chuck 70為藍本，推出一款高筒奶油白配色，以及櫻花粉、軍綠色兩款低筒鞋。鞋面包覆KENZO招牌「Hana Leopard」印花。鞋款亦延續80年代復古靈感，鞋側翼裝飾幾何縫線，並刻意呈現仿舊質感的Chuck Taylor印刷徽章，鞋底則嵌入KENZO經典「boke花」圖樣，點綴全新金屬吊飾，於4月19日起於KENZO微風廣場、微風信義、SOGO復興館，三間專門店獨家販售。

以都會極簡美學受到全球潮人喜愛的法國時尚品牌A.P.C.則攜手全球知名運動品牌ASICS，為即將到來的歐洲網球巡迴賽打造聯名網球鞋，包含場上（on-court）與場下（off-court）兩大主題，採用藍白色調呈現70年代學院風格融合專業運動科技。場上系列強調ASICS領先業界專業運動機能技術，場下系列則由A.P.C.創意總監Judith Touitou操刀設計，除了運動鞋也包含男女裝及中性服裝、配件以及鞋款，一大亮點為用日本有機丹寧製成的Tote Raquette網球托特包，以及以復古融入潮流美學的A.P.C. x ASICS GEL-KAYANO™ 14運動鞋，限量推出。

A.P.C. x ASICS聯名系列深藍LOGO托特包，11,600元。圖／惇聚國際提供
A.P.C. x ASICS聯名系列深藍LOGO托特包，11,600元。圖／惇聚國際提供
Converse x KENZO聯名系列櫻花粉花影迷彩低筒帆布鞋，4,800元。圖／惇聚國際提供
Converse x KENZO聯名系列櫻花粉花影迷彩低筒帆布鞋，4,800元。圖／惇聚國際提供
Converse x KENZO推出聯名系列。圖／惇聚國際提供
Converse x KENZO推出聯名系列。圖／惇聚國際提供
A.P.C. x ASICS聯名系列白色中性鞋款，7,180元。圖／惇聚國際提供
A.P.C. x ASICS聯名系列白色中性鞋款，7,180元。圖／惇聚國際提供
Converse x KENZO聯名系列奶油白花影迷彩高筒帆布鞋，5,300元。圖／惇聚國際提供
Converse x KENZO聯名系列奶油白花影迷彩高筒帆布鞋，5,300元。圖／惇聚國際提供
Converse x KENZO聯名系列軍綠色花影迷彩低筒帆布鞋，4,800元。圖／惇聚國際提供
Converse x KENZO聯名系列軍綠色花影迷彩低筒帆布鞋，4,800元。圖／惇聚國際提供
A.P.C. x ASICS聯名系列棒球帽，4,400元。圖／惇聚國際提供
A.P.C. x ASICS聯名系列棒球帽，4,400元。圖／惇聚國際提供
A.P.C. x ASICS聯名系列漸層有機棉T恤，6,500元。圖／惇聚國際提供
A.P.C. x ASICS聯名系列漸層有機棉T恤，6,500元。圖／惇聚國際提供
A.P.C. x ASICS聯名系列藍色中性鞋款，7,180元，A.P.C.實體門市及ASICS官網獨賣。圖／惇聚國際提供
A.P.C. x ASICS聯名系列藍色中性鞋款，7,180元，A.P.C.實體門市及ASICS官網獨賣。圖／惇聚國際提供

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