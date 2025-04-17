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Ralph Lauren漢普頓之境 楊謹華高甜分享婚姻快樂之道

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
（左起）曾敬驊、詹子萱、楊謹華、修杰楷（左起）一起呈現Ralph’s Hamptons系列新品。圖／Ralph Lauren提供
（左起）曾敬驊、詹子萱、楊謹華、修杰楷（左起）一起呈現Ralph’s Hamptons系列新品。圖／Ralph Lauren提供

Ralph Lauren的2025春季系列，設計靈感源自Ralph Lauren先生與家人共度超過50年的漢普頓。自4月18日起至4月20日，Ralph Lauren於光點台北打造綠意盎然、限時3天的體驗空間，呈現Ralph’s Hamptons系列新品。今日特別邀請楊謹華、修杰楷、曾敬驊、詹子萱站台，四人一同演繹經典的美式靜奢風。

Ralph Lauren在台北光點打造一處洋溢度假氛圍的小屋，而重視家庭更是Ralph Lauren先生核心精神。楊謹華身穿Ralph Lauren Collection水洗丹寧套裝與寬鬆⻑褲，呈現一派知性優雅。她說「人，對我來說是最重要的，我跟我先生很愛到處旅行、上山看海，只要跟他在一起，哪裡就是漢普頓之境」。如何維持婚姻熱度，她認為「兩人經常要把對方當成小孩一樣對待，彼此常溝通常聊天，抓時間約會」。

楊謹華。圖／Ralph Lauren提供
楊謹華。圖／Ralph Lauren提供

修杰楷身穿米白色外罩條紋夾克現身，修杰楷談到「旅行一定是最棒的充電方式，我很珍惜跟小孩在車上聊天空間，就是很棒的充電時間」，他說「我最近都在好好過生活，最近準備要過暑假，以陪小孩為主不會排工作」。

修杰楷。圖／Ralph Lauren提供
修杰楷。圖／Ralph Lauren提供

曾敬驊以Polo Ralph Lauren丹寧藍與米白搭配一身清爽，他說到「回到家鄉宜蘭就是屬於他的『漢普頓之境』」。詹子萱也運用藍白色調做出清新對比，她期待這兩年能去美國放鬆旅遊。

曾敬驊。圖／Ralph Lauren提供
曾敬驊。圖／Ralph Lauren提供

同時，HBO原創紀錄電影《Very Ralph》限定特映將於4月18日起連續三天在光點台北電影院舉行，憑預約入場，透過影像深刻體驗Ralph Lauren先生的設計理念與家庭精神，Ralph’s Coffee也在這次活動特別提供精選飲品，讓享受悠閒週末時光。

自4月18日起至4月20日，Ralph Lauren於光點台北打造充滿度假感綠意盎然限時3天的體驗空間。圖／Ralph Lauren提供
自4月18日起至4月20日，Ralph Lauren於光點台北打造充滿度假感綠意盎然限時3天的體驗空間。圖／Ralph Lauren提供

體驗時間：4月26日（六）至5月11日（日）

地點：Ralph Lauren 全台指定專門店

HBO原創《Very Ralph》紀錄電影特映預約

播映時間： 4月18日（五）至4月20日（日）

場次：依預約場次報到入場

地點：光點台北電影院（台北市中山區中山北路二段18號）

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