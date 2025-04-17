聽新聞
0:00 / 0:00
WWG表展25／朗格表全新三問萬年曆 傳頌天籟級美聲
身為等同德國頂級製表同義詞的朗格（A.Lange & Söhne），於日前在日內瓦舉辦的「鐘表與奇蹟」（Watches & Wonders）展會期間，發表了Minute Repeater Perpetual三問萬年曆腕表，運動風格系列的Odysseus則帶來了貴金屬的蜂蜜金款式，也動感、也悅耳。
朗格原已是源自德國的高級製表品牌，年度新款的三問萬年曆表款使用了40.5毫米的鉑金表殼、限量生產。雖然表款具備萬年曆（Perpetual Calendar）功能，但朗格的L122.2型手動上鍊機芯將萬年曆機制中傳統的月相顯示重新設計，因此即便機芯零件多達640個，但表殼厚度成功「瘦身」、僅12.1毫米，並具備20米防水性能；L122.2手上鍊機芯另一特色更在於具有「報時停頓消除」功能，可消去整點後的第一個14分鐘內鳴響裝置常見的停頓，表款並具備安全裝置、當表冠拉出時將無法操作三問機制。其三問的敲擊音聲是記者今年聆聽過表現最佳、最為悅耳動容的音質，全球限量50只。
2019年首次問世的Odysseus系列則屬於朗格古典風格中少見的「運動」定位，全新Odysseus表款運用了品牌獨家「蜂蜜金」為表殼、表帶材質，並搭配巧克力棕色面盤；40.5毫米面盤中具左右對稱的星期與雙位數大日期顯示，六點鐘分項則為大型秒針盤。由312個零件組成的L155.1 DATOMATIC®型自動上鍊機芯並有單向上鍊自動盤搭配950鉑金材質的離心輪，雖表款定位為運動風，但展現出兼具活力、當代的豪奢風格，價格店洽。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言