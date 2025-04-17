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WWG表展25／朗格表全新三問萬年曆 傳頌天籟級美聲

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
朗格表的2025日內瓦鐘表與奇蹟表展，於展間入口陳設了年度主打三問萬年曆表款的巨大模型、戲劇張力十足。記者釋俊哲／攝影
朗格表的2025日內瓦鐘表與奇蹟表展，於展間入口陳設了年度主打三問萬年曆表款的巨大模型、戲劇張力十足。記者釋俊哲／攝影

身為等同德國頂級製表同義詞的朗格（A.Lange & Söhne），於日前在日內瓦舉辦的「鐘表與奇蹟」（Watches & Wonders）展會期間，發表了Minute Repeater Perpetual三問萬年曆腕表，運動風格系列的Odysseus則帶來了貴金屬的蜂蜜金款式，也動感、也悅耳。

朗格原已是源自德國的高級製表品牌，年度新款的三問萬年曆表款使用了40.5毫米的鉑金表殼、限量生產。雖然表款具備萬年曆（Perpetual Calendar）功能，但朗格的L122.2型手動上鍊機芯將萬年曆機制中傳統的月相顯示重新設計，因此即便機芯零件多達640個，但表殼厚度成功「瘦身」、僅12.1毫米，並具備20米防水性能；L122.2手上鍊機芯另一特色更在於具有「報時停頓消除」功能，可消去整點後的第一個14分鐘內鳴響裝置常見的停頓，表款並具備安全裝置、當表冠拉出時將無法操作三問機制。其三問的敲擊音聲是記者今年聆聽過表現最佳、最為悅耳動容的音質，全球限量50只。

2019年首次問世的Odysseus系列則屬於朗格古典風格中少見的「運動」定位，全新Odysseus表款運用了品牌獨家「蜂蜜金」為表殼、表帶材質，並搭配巧克力棕色面盤；40.5毫米面盤中具左右對稱的星期與雙位數大日期顯示，六點鐘分項則為大型秒針盤。由312個零件組成的L155.1 DATOMATIC®型自動上鍊機芯並有單向上鍊自動盤搭配950鉑金材質的離心輪，雖表款定位為運動風，但展現出兼具活力、當代的豪奢風格，價格店洽。

朗格表Minute Repeater Perpetual腕表，鉑金、手上鍊機芯、時間顯示、萬年曆、三問報時功能，全球限量50只。圖／朗格表提供
朗格表Minute Repeater Perpetual腕表，鉑金、手上鍊機芯、時間顯示、萬年曆、三問報時功能，全球限量50只。圖／朗格表提供
朗格新款蜂蜜金Odysseus腕表，40.5毫米、一體成型蜂蜜金表殼與表帶、自動上鍊機芯、時間顯示、日期與星期顯示。圖／朗格表提供
朗格新款蜂蜜金Odysseus腕表，40.5毫米、一體成型蜂蜜金表殼與表帶、自動上鍊機芯、時間顯示、日期與星期顯示。圖／朗格表提供
集萬年曆、三問報時兩項複雜功能於一身的朗格表新款Minute Repeater Perpetual腕表，是品牌今年新品最「悅耳」亮點。圖／朗格表提供
集萬年曆、三問報時兩項複雜功能於一身的朗格表新款Minute Repeater Perpetual腕表，是品牌今年新品最「悅耳」亮點。圖／朗格表提供
新款蜂蜜金Odysseus表款，具大型的小秒針次表盤、讓讀取更為清楚便利。圖／朗格表提供
新款蜂蜜金Odysseus表款，具大型的小秒針次表盤、讓讀取更為清楚便利。圖／朗格表提供
L122.2手上鍊機芯具備640個零件、非一般精密複雜，同時三問報時機制並具備「報時停頓消除」功能，提升了整體聆聽感受。圖／朗格表提供
L122.2手上鍊機芯具備640個零件、非一般精密複雜，同時三問報時機制並具備「報時停頓消除」功能，提升了整體聆聽感受。圖／朗格表提供

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