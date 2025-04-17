WWG表展25／朗格表全新三問萬年曆 傳頌天籟級美聲

身為等同德國頂級製表同義詞的朗格（A.Lange & Söhne），於日前在日內瓦舉辦的「鐘表與奇蹟」（Watches & Wonders）展會期間，發表了Minute Repeater Perpetual三問萬年曆腕表，運動風格系列的Odysseus則帶來了貴金屬的蜂蜜金款式，也動感、也悅耳。

朗格原已是源自德國的高級製表品牌，年度新款的三問萬年曆表款使用了40.5毫米的鉑金表殼、限量生產。雖然表款具備萬年曆（Perpetual Calendar）功能，但朗格的L122.2型手動上鍊機芯將萬年曆機制中傳統的月相顯示重新設計，因此即便機芯零件多達640個，但表殼厚度成功「瘦身」、僅12.1毫米，並具備20米防水性能；L122.2手上鍊機芯另一特色更在於具有「報時停頓消除」功能，可消去整點後的第一個14分鐘內鳴響裝置常見的停頓，表款並具備安全裝置、當表冠拉出時將無法操作三問機制。其三問的敲擊音聲是記者今年聆聽過表現最佳、最為悅耳動容的音質，全球限量50只。