新竹大遠百寵愛媽咪登場 送禮囤貨最佳時機
新竹大遠百「媽咪我愛你」將於4月18日起至5月13日火力全開搶攻消費商機。
受美國對等關稅市場震盪，近期消費型態略趨觀望保守，隨著進入上半年度最大母親節檔期，為刺激買氣各業種加碼再加碼，最高回饋18.3%，力拚「比出國買更便宜」，以全力衝刺母親節業績。無論是為媽咪選購禮物、自己趁機囤貨，此時入手最划算。
百貨服飾當日累計滿5,000元送500元、保健器材/BOSE音響單筆滿5,000元送500元、大家電當日單筆滿1萬元送1,000元。12大銀行全館單筆分6期刷6,600元送200元、11大銀行APPLE/MUJI單筆分6期刷1萬元送500元，最高回饋1萬元。另有HAPPY GO紅利點數扣200點換100元紅利券，母親節超多優惠要讓你超有感回饋。
新竹大遠百APP獨家再加碼
4月18日~4月27日持遠百APP於化妝品當日累計滿萬加送200元十足券、累計10萬再加送1,000元十足券，4月18日~5月4日內睡衣當日累計滿12,000元加送200元十足券、男女裝單筆滿8,000元加送200元，名品、精品女裝當日單櫃累計滿13,800元加送200元十足券，4月18日~5月13日2F黃金、珠寶當日單櫃累計滿5萬元送600元十足券，當日單櫃累計滿10萬元再加送500元十足券、2F女鞋當日單筆滿3500加送100十足券、6F童裝當日單筆滿6,000加送100十足券、指定家用單筆滿萬元加送500元十足券，小家電單筆滿8,000元加送200元十足券、5F大家電、保健器材、晶瓷單筆滿4萬加送600元十足券。
家電保健器材暢銷單機再加碼
寵愛媽咪居家換機就趁現在，指定熱銷家電、按摩椅，最高加碼5,000元商品券。DYSON Airstrait 二合一吹風直髮器推薦價14,900元、最高回饋14%，象印日本製IH電子鍋特價19,990元，最高回饋14%，BOSCH獨立式洗碗機特價70,900元、最高回饋15.5%，JOHNSON Super AI 頂級按摩椅特價 238,000元、最高回饋14.9%，以上限量加碼數量有限送完為止。
歡樂嘉年華幸福好食光
溫馨5月豐收之際，4月19日~4月20日與新竹縣農會舉辦「青農繽紛樂展售」現場有在地新鮮農產，農友產地直送，給予民眾最新鮮的農特品，5月1日~5月4日與南投縣政府舉辦「山城美味 南投物產展」至今已合作第10年，現場南投縣特色品茶、咖啡、新鮮蔬果等特產品及各式手作活動。
世界頂級音響品牌BOSE專櫃，於 4月27日邀請澳洲華裔歌手「陳芳語」擔任一日店長，將帶來精彩的現場演唱，希望藉由BOSE頂級音響讓民眾們感受聲心合一的體驗。另於母親節當天特別邀請由宋浥筠老師帶領的西門國小舞蹈團演出，與民眾一同歡慶母親節。
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