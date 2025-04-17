35間小吃、空間升級！士林市場「地下美食街」重新開幕

為提供消費者與觀光旅客更舒適的用餐環境，台北市市場處與經濟部共投入約1億經費，針對「士林市場地下美食街」重新翻修，打造全新空間與動線，並規劃35間小吃商家，可以一次享受到大腸包小腸、小籠包、大餅包小餅、蚵仔多種小吃。為慶祝重新開幕，加入LINE好友即可參加抽獎，有機會享「美食券400元」半價優惠，並可直接領取「美食券40元」。

士林市場地下美食街過去擁有動線不佳、空氣不暢通等缺點。隨著本次重新開幕，從場域到店家全面改善營業設備、用餐空間及攤位動線，並進行室內天花板與地板更新，打造超過600席座位、S造型座位區，以及自助回收台、洗手台與五星級廁所，同時入口電扶梯玻璃屋、市場週邊花圃也進行美化，目標打造成為海內外觀光客必訪的「深夜食堂」。

美食街共計規劃35間小吃，其中60%為原有的商家，並有40%為新進駐廠商。餐點內容囊括大餅包小餅、大腸包小腸、官財板、小籠包、牛排、蚵仔煎、鐵板燒、綿綿冰、水果切盤等士林夜市代表性的小吃，方便民眾一網打盡。4月26日至5月31日期間，加入士林市場官方LINE帳號，即可免費抽獎，有機會以200元購買「深夜食堂400元美食券組」；此外前1,000位加入者，更可直接領取「深夜食堂40元美食券」，數量有限、換完為止。

【士林市場地下美食街小吃名單】

341牛排 經典牛肉麵 幸福心果園 鼎到底一口煎餃 河內河粉 官財板、大香腸、大腸包小腸 阮閣來香菇赤肉羹 紅燒臭豆腐 鼎旺小籠包 富貴春烤鴨夾餅 柒2食室麵食館 水果切盤、鮮打果汁 六六台菜料理 大餅包小餅 阿忠冰店 大頭龍蚵仔煎 八禾大食館 日上鐵板燒 春雨鮮烤杏鮑菇 阿婆之家蚵仔煎 香聚緣小火鍋 秘堡創作坊 貝克炸雞 晶棧熱炒小吃 佳鴻碳烤小吃 老攤鐵板燒 烤魷魚 嘉義雞肉飯 朱記小籠包 鴨脖子 金牛角、伴手禮 潮士林 部隊鍋、豬腳飯

士林市場地下美食街共有35間小吃，種類豐富。記者陳睿中／攝影

新開放的士林市場地下美食街，共計規劃600席的座位區。記者陳睿中／攝影

包括攤商的硬體設備，同樣也是改裝的重點之一。記者陳睿中／攝影