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淬鍊25年只為這一瓶！雅柏委員會紀念版EUREKA震撼登場

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
透過全球15個國家的近百位成員熱烈辯論，雅柏調酒大師們最終打造出終極限定版「雅柏EUREKA!」。圖／酩悅軒尼詩提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
透過全球15個國家的近百位成員熱烈辯論，雅柏調酒大師們最終打造出終極限定版「雅柏EUREKA!」。圖／酩悅軒尼詩提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

來自蘇格蘭艾雷島的知名單一麥芽威士忌品牌雅柏（Ardbeg），為慶祝其全球粉絲組織「雅柏委員會」成立25週年，隆重推出委員會限定酒款「雅柏EUREKA！」。這款充滿象徵意義的威士忌，以代表「偉大發現」的希臘語「Eureka！」命名，不僅致敬雅柏委員會的誕生，也體現品牌與全球超過20萬名成員共同追求完美風味的精神。

「雅柏EUREKA！」巧妙地融合PX雪莉桶（Pedro Ximénez sherry casks）熟成的威士忌與經過波本桶熟成的重烘焙麥芽原酒，打造出一款充滿活力且層次豐富的奇幻風味，帶來果香、煙燻、海鹽與太妃糖等豐富層次，打造出一款真正代表雅柏委員會精神的全新專屬威士忌。

雅柏表示，此酒款靈感源於2023年於艾雷島舉辦的「煙幕行動（Operation Smokescreen）」——來自全球15國的委員會成員共襄盛舉，深入討論並品酩5款實驗酒樣，提供關鍵意見，最終由總製酒師比爾‧梁思敦博士與首席調酒師吉莉安‧麥克唐納共同完成這款「終極雅柏」。

吉莉安‧麥克唐納（Gillian Macdonald）指出：「『EUREKA！』的風味輪廓，完整體現了我們與雅柏粉絲之間的連結與共鳴。它是我們歷經無數實驗，終於找到的完美解答。」

開瓶即迎來櫻桃、紅蘋果與甜菸草的香氣，夾雜雪松與茴香草本調性，加水後則展現出黑巧克力、可可與核桃的深層香氣。入口則是奶油糖、葡萄乾、李子與煙燻苔蘚的接連堆疊，最終以太妃糖與八角帶出溫潤悠長的尾韻，令人驚艷。「雅柏EUREKA！」即日起陸續於全台指定菸酒專賣店及酒吧販售，建議售價2,985元。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「雅柏EUREKA!」建議售價2,985元。圖／酩悅軒尼詩提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「雅柏EUREKA!」建議售價2,985元。圖／酩悅軒尼詩提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「雅柏EUREKA!」紀念雅柏委員會成立至今的輝煌榮耀，及感謝一路陪伴的委員會成員們。圖／酩悅軒尼詩提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「雅柏EUREKA!」紀念雅柏委員會成立至今的輝煌榮耀，及感謝一路陪伴的委員會成員們。圖／酩悅軒尼詩提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

品牌 威士忌

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