吳映潔快樂新手媽咪 選鞋要好看走萬步還要能追小孩跑

來自美國的永續時尚鞋履品牌VIVAIA正式登陸台灣、首店進駐微風廣場G樓，包括Bella Hadid、Selena Gomez、Julia Roberts、朴敏英、舒華等女星都是該鞋履愛用者。鬼鬼吳映潔今日現身VIVAIA開幕活動，腳上穿的就是品牌最經典熱賣的瑪莉珍鞋款，她說，「鞋子最重要就是要好看又好穿，穿這雙鞋我可以走一萬步、二萬步，還可以穿著追著小孩跑、追趕跑跳碰都沒問題」。

吳映潔已經在期待以後與女兒穿母女裝，笑說現在就很愛買、什麼風格都準備，女兒「妹子」的衣服跟鞋子有越來越多的趨勢。談到當媽的變化，她坦言「我現在還算是超級新手媽媽，基本技能都還可以了、算上手，比較緊張的事女兒長大後要教她的事」。至於當媽後最快樂的事，「就是看到女兒對她笑，內心充滿溫暖」。即將首度迎來自己的母親節，鬼鬼說「還不知道母親節該怎麼過，但除了母親節，我也可以過父親節！」

鬼鬼吳映潔出席VIVAI台灣首家門市開幕。圖／VIVAIA提供 鬼鬼吳映潔出席VIVAI台灣首家門市開幕。圖／VIVAIA提供

VIVAIA自2020創立以來，以舒適、永續、時尚三大特色著稱，與再生材質供應商REPREVE®長期合作，透過回收廢棄的PET塑料瓶收集清洗後，切成碎片擠壓成線材，透過專有編織機器，線材編織成VIVAIA鞋履鞋面。

除了訴求永續，也兼顧設計美感與穿著體驗，熱銷鞋款代表包括經典瑪莉珍鞋，以及時下風行的芭蕾舞風球鞋，提供優雅平底鞋款到高跟鞋等多樣化選擇。

鬼鬼吳映潔今年一月宣告懷孕生女後，迅速變回少女模樣，她以丹寧風搭配品牌熱銷冠軍Margot Mary-Jane紅色瑪莉珍鞋款亮相，這款鞋以輕盈的環保紗線製成，可調式綁帶與機洗設計，最適合忙碌的都會女性。

VIVAIA為慶祝台灣首店開幕，自4/18至 4/24，凡於微風門市單筆消費滿6,000元，即可獲得限量DIY鞋花一組（限量100 份，送完為止）。

芭蕾鞋與球鞋的VIVAIA Cristina全新鞋款，結合環保緞面、三層鞋墊與雙鞋帶設計，自2月上市以來全球四度秒殺，包括Bella Hadid、Amelia Gray與 (G)I-DLE舒華都愛穿，為慶祝品牌登台，Cristina鞋款將於4/18–4/24微風門市限量販售，全台僅50雙，售完為止。