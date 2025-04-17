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柔情的風格與心意迴響 GUCCI發表2025母親節形象視覺

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
義大利原本就是高度重視家庭情感的國家，此番GUCCI發表的2025母親節形象，同時也將GUCCI推薦商品無違和地融入了生活場景。圖／GUCCI提供
義大利原本就是高度重視家庭情感的國家，此番GUCCI發表的2025母親節形象，同時也將GUCCI推薦商品無違和地融入了生活場景。圖／GUCCI提供

五月的第二個星期日再過幾周就要來臨，古馳（GUCCI）發表了2025母親節形象視覺，邀請攝影師Tina Barney掌鏡，並由三組真實的母女、母子來到鏡頭前，將兩代之間微妙真實的情緒關係予以捕捉，並展現了GUCCI的義式生活風格與母親節推薦單品。

母親與女兒（或兒子）之間本就不會只有慈藹、疼愛的單獨情緒表現，鏡頭下的Yara Shahidi與母親Keri Salter-Shahidi、Camille Bidault-Waddington與兒子Albert，以及Kim Gordon與女兒Coco，除了在鏡頭分享了個人故事，更在攝影師的精準捕捉下還原了驕縱、自持，又或某種輕微的彆扭。這些細微情緒是如此真實，一如GUCCI來自的義大利，一個最為講究家族情感的國家，一種普世的深厚情感，令每位觀者多能感同身受。

在捲起的窗簾邊、在華麗的宮廷風床鋪前、在綠色的馬賽克磚牆前，除了有母女或母子的真實一瞬，更呈現了GUCCI本季的精選禮品，像是俏皮的GUCCI Horsebit芭蕾舞平底鞋、搭配GUCCI Interlocking的高級珠寶與絲巾；特別推薦的包款更有本季全新GUCCI Softbit與新升級的GG Marmont兩只包款；前者選用西班牙小牛皮並結合馬銜鍊元素，後者則使用頂級小羊皮帶來令人驚豔的柔軟觸感，同時並搭配粉嫩色系與實用的半隱藏後口袋，讓精美的包款設計最終成為一種心甘情願的回響：為全天下人子人女所最愛的女性、柔情獻上。

GUCCI Softbit Large肩背包橄欖綠色款，11萬5,800元。圖／GUCCI提供
GUCCI Softbit Large肩背包橄欖綠色款，11萬5,800元。圖／GUCCI提供
GUCCI 粉色小型Marmont包款，91,000元。圖／GUCCI提供
GUCCI 粉色小型Marmont包款，91,000元。圖／GUCCI提供
GUCCI Softbit Large肩背包橄白色款，11萬5,800元。圖／GUCCI提供
GUCCI Softbit Large肩背包橄白色款，11萬5,800元。圖／GUCCI提供
GUCCI發表了2025母親節形象視覺，展現出母女、母子間的微妙真實情緒。圖／GUCCI提供
GUCCI發表了2025母親節形象視覺，展現出母女、母子間的微妙真實情緒。圖／GUCCI提供
GUCCI 檸檬綠色小型Marmont包，91,000元。圖／GUCCI提供
GUCCI 檸檬綠色小型Marmont包，91,000元。圖／GUCCI提供

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