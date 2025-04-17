柔情的風格與心意迴響 GUCCI發表2025母親節形象視覺

五月的第二個星期日再過幾周就要來臨，古馳（GUCCI）發表了2025母親節形象視覺，邀請攝影師Tina Barney掌鏡，並由三組真實的母女、母子來到鏡頭前，將兩代之間微妙真實的情緒關係予以捕捉，並展現了GUCCI的義式生活風格與母親節推薦單品。

母親與女兒（或兒子）之間本就不會只有慈藹、疼愛的單獨情緒表現，鏡頭下的Yara Shahidi與母親Keri Salter-Shahidi、Camille Bidault-Waddington與兒子Albert，以及Kim Gordon與女兒Coco，除了在鏡頭分享了個人故事，更在攝影師的精準捕捉下還原了驕縱、自持，又或某種輕微的彆扭。這些細微情緒是如此真實，一如GUCCI來自的義大利，一個最為講究家族情感的國家，一種普世的深厚情感，令每位觀者多能感同身受。