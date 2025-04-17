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台鹽和DK呼吸空氣鞋結盟 搶攻母親節市場

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導
台鹽董事長丁彥哲與DK呼吸空氣鞋董事長高銘村17日共同宣布聯手推出「Only for You」女王節活動。照片／台鹽提供
台鹽董事長丁彥哲與DK呼吸空氣鞋董事長高銘村17日共同宣布聯手推出「Only for You」女王節活動。照片／台鹽提供

臺鹽（1737）和DK呼吸空氣鞋結盟搶攻母親節市場，台鹽董事長丁彥哲與DK呼吸空氣鞋董事長高銘村17日共同宣布聯手推出「Only for You」女王節活動。市場預期將可為台鹽今年母親節檔期業績表現加分。

台鹽董事長丁彥哲表示，這是台鹽與DK呼吸空氣鞋首次合作，我們選在母親節期間推出「Only for You」女王節活動，結合雙品牌強項的膠原蛋白保健、保養產品及春夏空氣鞋款，希望讓消費者一站就能選到健康與美麗兼具的好禮。

同時，我們也展開會員互惠回饋，交換彼此顧客與店面資源，達成1+1>2的互補力量，推出台鹽生技會員到DK呼吸空氣鞋門市買鞋可享8折禮遇，DK呼吸空氣鞋會員到台鹽生技門市加入APP會員，也能享受商品組合優惠折扣、來店禮、滿額贈禮、買一送一等多重優惠，期盼為消費者帶來更有價值的購物體驗。

「Only for You」女王節活動期間從4月21日到5月18日，台鹽生技人氣膠原蛋白保健品、保養品與DK呼吸空氣鞋的春夏空氣鞋款互相搭配，邀請大家一起「膠」寵媽咪、滿「足」母親的心願。

台鹽 女王

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