SHIATZY CHEN 2025春夏系列 巧秀1920年代華美自由

時尚設計師品牌夏姿陳（SHIATZY CHEN）近日新訊頻頻，除以「點䨝」（Stroke of Brilliance）為主題發表了2025春夏系列、聚焦於低腰直筒輪廓與裝飾藝術美學，品牌並同步發表母親節系列，推薦了散發力量感與光之意念的洋裝與包款單品。

2025春夏的SHIATZY CHEN帶來了白烏干紗立體裙襬洋裝、印度手工刺繡編織肩帶長洋裝、縫珠鴕鳥羽毛透紗禮服，整體風格在華美飛揚中兼具慵懶度假氣息，一如同品牌所強調1920年代的咆哮，並注入了叛逆與自由的特點；像是不對稱透膚羽毛禮服在半透性感中兼具華美，純絲印花上衣與長褲則捕捉到融入西方觀點的東方懷舊與名流貴族感。