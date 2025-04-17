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SHIATZY CHEN 2025春夏系列 巧秀1920年代華美自由
時尚設計師品牌夏姿陳（SHIATZY CHEN）近日新訊頻頻，除以「點䨝」（Stroke of Brilliance）為主題發表了2025春夏系列、聚焦於低腰直筒輪廓與裝飾藝術美學，品牌並同步發表母親節系列，推薦了散發力量感與光之意念的洋裝與包款單品。
2025春夏的SHIATZY CHEN帶來了白烏干紗立體裙襬洋裝、印度手工刺繡編織肩帶長洋裝、縫珠鴕鳥羽毛透紗禮服，整體風格在華美飛揚中兼具慵懶度假氣息，一如同品牌所強調1920年代的咆哮，並注入了叛逆與自由的特點；像是不對稱透膚羽毛禮服在半透性感中兼具華美，純絲印花上衣與長褲則捕捉到融入西方觀點的東方懷舊與名流貴族感。
母親節系列品牌則聚焦在「孵育．創世之境」，展現女性的個體意識與社會對其期待的共生關係，最終化為9套時裝與包款。兩件式烏干紗洋裝是母親身為個體的自由、輕盈，粉色開版緹花長外套則回到女性的柔美，而閃耀的緹花更是一種女性歷經時光洗禮後的睿智。母親節單品另推薦了插銷玉鎖山羊皮繡花提包，結合品牌經典刺繡工藝與別出心裁的插銷設計，開闔或閉鎖？正是女性自我意志的風格體現。
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