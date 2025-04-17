快訊

總統府前諮議、吳釗燮助理涉共諜案 黃取榮、邱世元延長羈押禁見2月

國民黨動員赴北檢！蔣萬安稱將到場 北市警急調160警：不得集會

核二廠爆採購弊案 檢廉兵分17路搜索約談廠長、業者等6人

聽新聞
0:00 / 0:00

史上規模最大客艙改裝！阿聯酋航空全新豪經艙搶先看

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
阿聯酋航空擴展全新A380與波音777客機豪華經濟艙服務版圖。圖/阿聯酋航空提供
阿聯酋航空擴展全新A380與波音777客機豪華經濟艙服務版圖。圖/阿聯酋航空提供

阿聯酋航空現正推動機隊升級改裝計劃，包括220多架A380和波音777客機，總金額高達50億美元，此為航空業史上規模最龐大的客艙改裝工程。

其中，最受旅客關注的全新豪華經濟艙，巧妙融合舒適體驗與奢華感，包括機場設有「女性專屬報到櫃檯」，座艙內不僅享有寬敞的座椅空間、時尚的乳白色皮椅、6段可調節式頭枕，還有個人專屬充電插座、寬敞的木紋餐桌及側邊的雞尾酒桌、精緻機上備品與結合當地風情的機上美饌，還可一品阿聯酋航空豪華經濟艙專屬的Chandon Vintage Brut 2016氣泡酒與多樣飲品。

阿聯酋航空全新升級改裝的A380與波音777客機，兩者皆配置最新一代客艙設計及備受好評的豪華經濟艙。至2025年9月，預計將有多達46個航點由新一代客機執飛，全面提升旅客的飛行體驗。台北出發的旅客，於杜拜轉機前往曼徹斯特、米蘭、里斯本、都柏林、約翰尼斯堡與開普敦等熱門觀光勝地時，將可享受更寬敞舒適的飛行體驗和更多元的艙等選擇。

全新改裝的阿聯酋航空A380客機將自6月6日起，服務往返杜拜與曼徹斯特的EK017/018航班，並在7月1日起執飛EK091/092航班前往米蘭，於全球19座城市提供四艙等的A380客機服務，進一步強化阿聯酋航空在歐洲市場提供更新的機上體驗。

除了A380客機，阿聯酋航空也積極拓展配有全新機艙內裝與豪華經濟艙的四艙等波音777客機。6月起陸續導入其服務至全球8個新航點，提升長程航班飛行體驗，新航點包括里斯本、都柏林、馬爾地夫、香港、加爾各答、可倫坡、約翰尼斯堡、開普敦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

阿聯酋航空豪華經濟艙配有寬敞的木紋餐桌及側邊雞尾酒桌。圖/阿聯酋航空提供
阿聯酋航空豪華經濟艙配有寬敞的木紋餐桌及側邊雞尾酒桌。圖/阿聯酋航空提供
阿聯酋航空豪華經濟艙融合舒適體驗與奢華感，推出後廣受全球旅客喜愛。圖/阿聯酋航空提供
阿聯酋航空豪華經濟艙融合舒適體驗與奢華感，推出後廣受全球旅客喜愛。圖/阿聯酋航空提供
阿聯酋航空豪華經濟艙座椅使用精緻奶油色防污皮革，採用6段可調節式頭枕，提供旅客最佳支撐及舒適感。圖/阿聯酋航空提供
阿聯酋航空豪華經濟艙座椅使用精緻奶油色防污皮革，採用6段可調節式頭枕，提供旅客最佳支撐及舒適感。圖/阿聯酋航空提供
阿聯酋航空豪華經濟艙提供舒適的腿部伸展空間。圖/阿聯酋航空提供
阿聯酋航空豪華經濟艙提供舒適的腿部伸展空間。圖/阿聯酋航空提供
阿聯酋航空豪華經濟艙旅客除了可享用機上美饌，還能一品專屬的Chandon Vintage Brut 2016氣泡酒與多樣飲品。圖/阿聯酋航空提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
阿聯酋航空豪華經濟艙旅客除了可享用機上美饌，還能一品專屬的Chandon Vintage Brut 2016氣泡酒與多樣飲品。圖/阿聯酋航空提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

A380 阿聯酋

延伸閱讀

斥資50億美金改裝 阿聯酋航空新客艙6月起上線載客

女乘客「太悶了」強開飛機逃生門 濟州機場航班急煞嚇壞202人

阿聯酋新裝777客機 執飛首爾、倫敦史坦斯特

華航新購20架長程客機 近期與空巴、波音簽約

相關新聞

史上規模最大客艙改裝！阿聯酋航空全新豪經艙搶先看

阿聯酋航空現正推動機隊升級改裝計劃，包括220多架A380和波音777客機，總金額高達50億美元，此為航空業史上規模最龐...

SHIATZY CHEN 2025春夏系列 巧秀1920年代華美自由

時尚設計師品牌夏姿陳（SHIATZY CHEN）近日新訊頻頻，除以「點䨝」（Stroke of Brilliance）為...

團購經濟商機大！有你共創年收破億 助品牌突破傳統零售框架

有你共創 uniicreative 憑藉其強大的業界影響力與精準選品策略，成功在信任驅動的新型態消費場域中占有一席之地，成為品牌布局關鍵通路時不可或缺的重要夥伴。2024 年更締造年收破億的亮眼成績，成功推動多個品牌進入市場，為上述新消費模式奠定新標竿。正因如此，有你共創再度與 Acer Fashion合作，攜手拓展旅遊產品市場，取得 2025 年全新—哥本哈根系列行李箱的限定色首賣權。

佛光山旗山禪淨中心慶賀佛誕暨母親節 5月3日辦點燈儀式

母親節將至，佛光山旗山禪淨中心5月3日將在旗山武德殿舉辦「國定佛誕暨母親節系列活動」，共規畫浴佛活動、蔬食市集、藝文演出...

金門酒廠×昇恆昌聯名第2彈 時光窖藏原酒再掀收藏熱

昇恆昌再度攜手金門酒廠，繼去年叫好又叫座的「時光窖藏原酒」後，宣布獨家推出「金酒時光窖藏原酒6.56第二批次」與「金酒時...

黑毛屋化身「姆明主題店」！打卡送提袋、還有姆明陪吃

乾杯集團旗下「黑毛屋」本季與芬蘭人氣童話角色MOOMIN姆明攜手合作，將LaLaport南港新分店變身為「黑毛屋X MO...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。