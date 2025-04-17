史上規模最大客艙改裝！阿聯酋航空全新豪經艙搶先看

阿聯酋航空現正推動機隊升級改裝計劃，包括220多架A380和波音777客機，總金額高達50億美元，此為航空業史上規模最龐大的客艙改裝工程。

其中，最受旅客關注的全新豪華經濟艙，巧妙融合舒適體驗與奢華感，包括機場設有「女性專屬報到櫃檯」，座艙內不僅享有寬敞的座椅空間、時尚的乳白色皮椅、6段可調節式頭枕，還有個人專屬充電插座、寬敞的木紋餐桌及側邊的雞尾酒桌、精緻機上備品與結合當地風情的機上美饌，還可一品阿聯酋航空豪華經濟艙專屬的Chandon Vintage Brut 2016氣泡酒與多樣飲品。

阿聯酋航空全新升級改裝的A380與波音777客機，兩者皆配置最新一代客艙設計及備受好評的豪華經濟艙。至2025年9月，預計將有多達46個航點由新一代客機執飛，全面提升旅客的飛行體驗。台北出發的旅客，於杜拜轉機前往曼徹斯特、米蘭、里斯本、都柏林、約翰尼斯堡與開普敦等熱門觀光勝地時，將可享受更寬敞舒適的飛行體驗和更多元的艙等選擇。

全新改裝的阿聯酋航空A380客機將自6月6日起，服務往返杜拜與曼徹斯特的EK017/018航班，並在7月1日起執飛EK091/092航班前往米蘭，於全球19座城市提供四艙等的A380客機服務，進一步強化阿聯酋航空在歐洲市場提供更新的機上體驗。

除了A380客機，阿聯酋航空也積極拓展配有全新機艙內裝與豪華經濟艙的四艙等波音777客機。6月起陸續導入其服務至全球8個新航點，提升長程航班飛行體驗，新航點包括里斯本、都柏林、馬爾地夫、香港、加爾各答、可倫坡、約翰尼斯堡、開普敦。

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