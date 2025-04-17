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佛光山旗山禪淨中心慶賀佛誕暨母親節 5月3日辦點燈儀式

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
佛光山旗山禪淨中心5月3日將在武德殿廣場舉辦「國定佛誕暨母親節系列活動」，雲影音樂會感恩傳唱晚上6點登場。圖／旗山禪淨中心提供
佛光山旗山禪淨中心5月3日將在武德殿廣場舉辦「國定佛誕暨母親節系列活動」，雲影音樂會感恩傳唱晚上6點登場。圖／旗山禪淨中心提供

母親節將至，佛光山旗山禪淨中心5月3日將在旗山武德殿舉辦「國定佛誕暨母親節系列活動」，共規畫浴佛活動、蔬食市集、藝文演出及傳燈祈願等項目，晚間音樂會邀請旗山子弟許富凱、「小胖」林育群等歌手獻唱，佛教精神與音樂跨界結合，打造視聽饗宴。

旗山禪淨中心住持慧專法師指出，佛誕日是紀念釋迦牟尼佛降誕於世的殊勝日子，旗山禪淨中心慶祝國定佛誕暨母親節系列活動，從上午10時進行到晚間10時，共有四大亮點，包括浴佛活動、樂活疏食市集、星光雲影音樂會及點燈儀式。

晚上6點，雲影音樂會感恩傳唱，台語天王許富凱、國際知名「小胖」林育群、療癒系女聲林采欣、日本佛音藝術家伊藤佳代、台語歌后朱海君等個人，以及圓富國中、金竹國小、佛光青年歌詠隊、南台灣交響樂團共同展演。

點燈儀式晚間9點開始，現場將進行溫馨莊嚴的點燈儀式，點上象徵信仰、慈悲與智慧的「心燈」，一盞盞點亮旗山夜空，象徵星雲大師弘願的延續，也祈願眾生離苦得樂、世界光明和平。民眾可現場供燈祈願，與家人一同祈福祝禱，延續心中的光與願。

慧專法師表示，在佛陀光明與母愛慈恩照拂下，透過法會、音樂、蔬食與心燈，點燃希望與善念。

母親節 法師 音樂會

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