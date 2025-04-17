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金門酒廠×昇恆昌聯名第2彈 時光窖藏原酒再掀收藏熱

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
「金酒時光窖藏原酒6.56第二批次」（右）與「金酒時光窖藏原酒6.61第二批次」，即日起於昇恆昌免稅通路獨家販售。圖／昇恆昌提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「金酒時光窖藏原酒6.56第二批次」（右）與「金酒時光窖藏原酒6.61第二批次」，即日起於昇恆昌免稅通路獨家販售。圖／昇恆昌提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

昇恆昌再度攜手金門酒廠，繼去年叫好又叫座的「時光窖藏原酒」後，宣布獨家推出「金酒時光窖藏原酒6.56第二批次」與「金酒時光窖藏原酒6.61第二批次」，透過金門高粱酒的在地獨特風味，展現出臺灣獨特的自然與文化魅力，即日起於昇恆昌免稅通路獨家販售。

「時光窖藏原酒」系列以大寫「T」為設計主軸，象徵「Taiwan」與「Time」，今年第二批次新作分別以綠色與橘色包裝亮相，象徵台灣的「新生」與「豐收」，吸引國際旅客目光。其中，「金酒時光窖藏原酒6.56第二批次」以象徵蓬勃大地生機的綠色包裝，描繪高粱自金門沃土破土而出的新生意象；「金酒時光窖藏原酒6.61第二批次」則以橘色呼應秋日金黃收成，傳遞經歲月熟成後的滿盈果實之美。

這兩款引發藏家高度矚目的原酒，皆出自金門酒廠首席調酒師呂宜儒之手，他親自走訪酒窖坑道，選用金城廠與金寧廠風格各異的老酒，並調和酒齡加總超過56年與61年的陳年佳釀，展現深厚的釀酒功力與時間的淬鍊。

「金酒時光窖藏原酒6.56第二批次」定價1,950元，酒精濃度58.6度，酒色晶亮，香氣融合哈密瓜、柑橘與龍眼蜜，風味圓潤甜順，尾韻綠意盎然。「金酒時光窖藏原酒6.61第二批次」定價2,150元，酒精濃度58.2度，香氣以玫瑰與桂花為主調，搭配白桃與柑橘，口感細膩滑順，層次豐富，尾韻帶有黑巧克力與陳年甘甜氣息。

除新品上市，昇恆昌內湖旗艦店即日起至6月30日舉辦試飲活動，並與Home Garden餐廳聯手推出期間限定料理。主廚特別將「時光窖藏原酒」融入料理之中，從味蕾展開一場跨越時間與地域的風味旅程，讓國內外旅客透過一杯酒、一道菜，品味台灣的故事。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「金酒時光窖藏原酒6.61第二批次」定價2,150元，酒精濃度58.2度。圖／昇恆昌提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「金酒時光窖藏原酒6.61第二批次」定價2,150元，酒精濃度58.2度。圖／昇恆昌提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「金酒時光窖藏原酒6.56第二批次」定價1,950元，酒精濃度58.6度。圖／昇恆昌提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「金酒時光窖藏原酒6.56第二批次」定價1,950元，酒精濃度58.6度。圖／昇恆昌提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
昇恆昌總經理江建廷（右二）與金門酒廠總經理丁丞康，攜手推出時光窖藏原酒第二批次。圖／昇恆昌提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
昇恆昌總經理江建廷（右二）與金門酒廠總經理丁丞康，攜手推出時光窖藏原酒第二批次。圖／昇恆昌提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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