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黑毛屋化身「姆明主題店」！打卡送提袋、還有姆明陪吃

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
黑毛屋X MOOMIN姆明主題鍋物店提供有「陪伴服務」，可讓姆明角色玩偶一同用餐。圖／乾杯提供
黑毛屋X MOOMIN姆明主題鍋物店提供有「陪伴服務」，可讓姆明角色玩偶一同用餐。圖／乾杯提供

乾杯集團旗下「黑毛屋」本季與芬蘭人氣童話角色MOOMIN姆明攜手合作，將LaLaport南港新分店變身為「黑毛屋X MOOMIN姆明主題鍋物店」，不僅充滿可愛的姆明元素，還有姆明一家玩偶陪伴吃鍋服務、周邊小物，讓姆明粉絲沉浸在療癒的氛圍中。

黑毛屋今年計畫在台灣打造3家姆明主題鍋物店，首店「黑毛屋 南港LaLaport店」於4月17日正式開幕，店內隨處能看到可愛的姆明，並巧妙地將故事中的姆明谷森林和無憂無慮的生活氛圍融入其中。店外規劃了主題背板，提供顧客與姆明角色互動拍照，讓粉絲能夠走進姆明的夢幻世界。

除此之外，店內也推出「陪伴服務」，提供姆明一家的可愛玩偶，陪伴顧客享用火鍋，甚至可以指定喜愛的角色。對於單人用餐的顧客，也能提供溫暖的陪伴與樂趣。店內還提供小朋友姆明著色畫與畫筆，並有姆明周邊商品與活動，即日起消費並完成指定任務，即贈送「姆明小提袋」，未來還將推出扭蛋活動、限定餐具組等驚喜。

隨著新店開幕，黑毛屋此次也取得「PURE RARE芬蘭豬」台灣獨家代理權。PURE RARE芬蘭豬標榜在天然環境中成長，不施打抗生素和生長激素，肉質純淨且細緻，且終身不剪短牙齒和尾巴，展現出對動物福利的深切關懷，被譽為「最快樂的豬」。黑毛屋推出「PURE RARE芬蘭豬」鍋物，每份380元起，5月18日前，還可享「加量不加價」限時優惠。

黑毛屋姆明主題店也提供多款主題週邊。圖／乾杯提供
黑毛屋姆明主題店也提供多款主題週邊。圖／乾杯提供
滿滿的姆明元素，顯得療癒又可愛。圖／乾杯提供
滿滿的姆明元素，顯得療癒又可愛。圖／乾杯提供
主題拍照背版，適合粉絲打卡留念。圖／乾杯提供
主題拍照背版，適合粉絲打卡留念。圖／乾杯提供
完成任務可獲贈姆明小提袋，兒童用餐也可獲得姆明著色畫。圖／乾杯提供
完成任務可獲贈姆明小提袋，兒童用餐也可獲得姆明著色畫。圖／乾杯提供
主題店處處都可以看到姆明元素。圖／乾杯提供
主題店處處都可以看到姆明元素。圖／乾杯提供
豐富的角色裝飾，讓粉絲能沉浸在姆明的奇幻世界。圖／乾杯提供
豐富的角色裝飾，讓粉絲能沉浸在姆明的奇幻世界。圖／乾杯提供
入口處的大型角色立牌，適合粉絲拍照打卡。圖／乾杯提供
入口處的大型角色立牌，適合粉絲拍照打卡。圖／乾杯提供
黑毛屋LaLaport南港新分店化身為「黑毛屋X MOOMIN姆明主題鍋物店」。圖／乾杯提供
黑毛屋LaLaport南港新分店化身為「黑毛屋X MOOMIN姆明主題鍋物店」。圖／乾杯提供

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