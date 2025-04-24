在TikTok上掀起ASMR熱潮的「杜拜巧克力」是什麼？從代購瘋搶到仿冒 更延伸出各種甜點變形！

整理＝編輯部

杜拜巧克力（Dubai Chocolate）的熱潮起於2023年底，當時TikTok美食網紅瑪麗亞·維赫拉（Maria Vehera）在車內試吃這款巧克力的影片迅速爆紅，累積超過1.22億次觀看。​影片發布後，原創品牌Fix Dessert Chocolatier在外送平台Deliveroo上接獲超過3萬筆訂單，商品迅速售罄。​儘管該品牌僅在阿聯酋的杜拜與阿布達比販售，但其人氣已蔓延至全球，甚至還有觀光客去杜拜花上千美元買足半個行李箱。

Sarah Hamouda因懷孕時對於甜點的渴望而做出杜拜巧克力，並創建了品牌「Fix Dessert Chocolatier」。（圖片來源：Fix Dessert Chocolatier官網）

在英國，超市如Lidl、Sainsbury’s和Waitrose推出自家版本的杜拜巧克力，商品一上架即被搶購一空。​即使價格高達15.75英鎊，消費者仍趨之若鶩。​其他品牌如Maison Samadi、Bolci等也紛紛推出類似產品，甚至有品牌推出杜拜巧克力風味的冰淇淋、「Lady M」也推出杜拜巧克力棒版本的千層蛋糕。​

以杜拜巧克力為靈感創作出來的冰淇淋拿鐵咖啡和乳酪蛋糕。

​杜拜巧克力：從孕婦靈感到全球瘋搶的甜點奇蹟

杜拜巧克力於2021年問世，​這款甜點由英埃混血的莎拉·哈穆達（Sarah Hamouda）創作，靈感來自她懷孕期間對甜食的渴望。​哈穆達原本是一位工程師，這次的創作激發了她對甜點製作的熱情，並開始深入學習相關知識，並成立了品牌「Fix Dessert Chocolatier」，她與甜點師Nouel Catis Omamalin合作，歷經多次試驗與調整，終於在2023年初確定最終配方。

結合中東傳統風味與創新口感 迅速吸引全球消費者目光

杜拜巧克力的獨特之處在於其結合了中東傳統甜點的元素。​甜點的核心是由濃郁的開心果奶油與芝麻醬（tahini）混合製成，外層則是使用「卡納菲」（Knafeh），這是一種中東傳統甜點，由細絲狀酥皮（通常為Kataifi）、奶酪、糖漿製成。當這些元素結合後，經過冷凍與再烘焙處理，咬下去便會發出令人上癮的「酥脆聲」，口感層次豐富，讓人一口接一口停不下來。

甜點師Omamalin提到，他們想要創造一個「現代化版本的中東甜點」，並特別強調質地的層次感，讓吃的過程從酥脆、濃郁到黏稠都有變化，這種豐富的口感設計，增強了整體的食用體驗。

為什麼會爆紅？社群媒體助攻成關鍵

杜拜巧克力的爆紅，少不了社群媒體的推波助瀾。TikTok網紅瑪麗亞·維赫拉（Maria Vehera）拍攝了試吃影片，形容咬下去的瞬間「酥脆聲像是天使在唱歌」。這支影片獲得破億次觀看，並帶動Deliveroo上超過3萬筆訂單。此後，Lidl、Sainsbury’s和Waitrose等英國超市的貨架迅速被掃空。

杜拜巧克力鮮明的綠色內餡與華麗的外觀，使其成為社群媒體上的熱門分享對象。這款甜點也反映了消費者對於新奇、異國風味與視覺吸引力的追求。​中東風味的開心果與芝麻醬，搭配創新的甜點形式，滿足了市場對於多樣化與創意甜點的需求。

根據《衛報》報導，倫敦甜點品牌Maison Samadi的經營者Hazem Al Samadi指出，這款巧克力有「視覺吸引力」，在Instagram與TikTok等平台上表現非常好的原因在於：「它打開之後會流出黏稠的內餡，這對於內容創作者來說是一個視覺上的高潮點，能吸引大量觀看與分享。」

爆紅後引發代購與仿冒亂象

儘管杜拜巧克力在全球受到歡迎，但其供應仍然有限。目前主要於阿聯酋境內販售，部分透過Deliveroo、Uber Eats等平台配送。在其他國家尚無正式通路，因此不僅在台灣、韓國、英國等地掀起代購潮，也讓它成為旅遊杜拜時的熱門伴手禮。​​雖然需求極高，但杜拜巧克力難以大規模生產。因為關鍵原料「卡納菲」的酥脆口感對製作環境與時間掌控要求極高，很難透過機械量產完整還原。「Fix Dessert Chocolatier」至今仍在杜拜當地手工製作，無法大量出口，也因此讓這款甜點成為限量搶購的夢幻逸品。

創辦人Sarah Hamouda表示，有計畫將這款甜點推向更多市場，但仍需克服保鮮、物流與製作穩定度等技術挑戰。

黑市熱潮 從甜點變成「走私品」

杜拜巧克力的爆紅也帶來了一些問題。​市場上出現大量仿冒品，甚至有網站接受加密貨幣支付，販售自稱為原版的產品。​2024年底，德國食品安全機構在抽驗中發現部分杜拜巧克力含有有害黴菌毒素與未標示的芝麻，對過敏者構成風險。

由於全球供不應求，加上高話題性與極佳的社群曝光，杜拜巧克力甚至開始出現「黑市流通」，部分代購業者為了搶第一手甜點，直接從杜拜手提回國，並在社群平台高價轉售。甚至有機場查獲大量未申報、超過免稅額的巧克力，形同「甜點走私」。

從文化認同到全球流行吹捧 翻身成「可炫耀」的奢華甜點定位

這款誕生於中東、風靡於社群的甜點，從話題焦點、搶購熱潮到代購亂象，儘管目前一盒難求，卻仍讓人無法抗拒。

創辦人Sarah Hamouda表示，這款巧克力的誕生也因她希望「能夠創造一個值得讓阿拉伯人驕傲的產品」。這種文化情感的訴求，使它在中東地區迅速受到支持，也吸引了想體驗文化風味的國際消費者。

《衛報》報導中提到這款巧克力「甜、黏、奢華又炫耀感十足」（sweet, sticky, indulgent, boast-worthy），這樣的定位符合現代消費者，尤其是年輕族群在社群上分享美食時追求的「話題性」與「顯眼度」。因為結合了社群操作力、文化特色、美學包裝與感官體驗，因而成為甜點界罕見的「全球爆款」。

審稿編輯：林玉婷

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【參考資料】

Sweet, sticky and sold out everywhere: why is there such a craze for Dubai chocolate?