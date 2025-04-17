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團購經濟商機大！有你共創年收破億 助品牌突破傳統零售框架

聯合新聞網／ 有你共創
有你共創攜手 Acer Fashion 同步開賣全新哥本哈根行李箱。圖／有你共創提供
有你共創攜手 Acer Fashion 同步開賣全新哥本哈根行李箱。圖／有你共創提供

隨著社群導購模式蓬勃發展，品牌對於具高信任度的社群通路越加重視。有你共創 uniicreative 憑藉其強大的業界影響力與精準選品策略，成功在信任驅動的新型態消費場域中占有一席之地，成為品牌布局關鍵通路時不可或缺的重要夥伴。2024 年更締造年收破億的亮眼成績，成功推動多個品牌進入市場，為上述新消費模式奠定新標竿。正因如此，有你共創再度與 Acer Fashion合作，攜手拓展旅遊產品市場，取得 2025 年全新—哥本哈根系列行李箱的限定色首賣權，透過包含團購模式等高信任度推薦節點的啟動，與全通路推廣策略的加乘，此次合作將進一步擴大市場滲透率，強化品牌與消費者之間的情感連結與購買轉換率。

有你共創攜手 Acer Fashion 同步開賣全新哥本哈根行李箱。圖／有你共創提供
有你共創攜手 Acer Fashion 同步開賣全新哥本哈根行李箱。圖／有你共創提供

近年來，消費者的購物行為逐漸轉向依賴熟人推薦與社群分享的決策模式，信任型導購已不再只是短期促銷手段，而是品牌銷售布局中的關鍵環節。根據國際市場數據，2023 年全球團購市場規模已達 1,000 億美元，預計至 2030 年將成長至 1,300 億美元。台灣市場的發展尤為顯著，從個人推薦擴展，到品牌與意見領袖的深度合作，這股趨勢正快速重塑零售版圖，也驅使品牌在社群通路的規劃與投入上更加積極。

有你共創攜手 Acer Fashion 同步開賣全新哥本哈根行李箱。圖／有你共創提供
有你共創攜手 Acer Fashion 同步開賣全新哥本哈根行李箱。圖／有你共創提供

有你共創過去曾成功協助大象杯、3ZeBra、Donkey 等品牌快速打開市場聲量，展現強大的消費者洞察力與影響力操作能力。此次 Acer 哥本哈根行李箱預計於四月推出，正是過往成功合作的延續。2024 年期間，有你共創協助 Acer 行李箱於短時間內創造單月破千萬的銷售佳績，且全年維持穩定銷量，顯示透過高信任度社群節點帶動推薦機制，能有效促進消費者轉換與擴散效應。因此在 2025 年有你共創再度成為品牌的新品首發夥伴，取得「杏仁奶白、棕櫚綠、暴雨鋒灰」三款限定色的首賣權。除了與意見領袖的深度合作策略，此次亦同步導入全通路整合行銷，涵蓋數位、實體與社群，多方佈局將有望再次引發市場關注與討論熱潮。

有你共創攜手 Acer Fashion 同步開賣全新哥本哈根行李箱。圖／有你共創提供
有你共創攜手 Acer Fashion 同步開賣全新哥本哈根行李箱。圖／有你共創提供

近年來，品牌愈加重視藉由生活化推薦，與用戶信任關係來引導消費決策。有你共創結合素人影響力與精準內容策略，已成為品牌在新品上市階段的重要夥伴。這種由信任驅動的商業模型，已逐步從銷售工具，轉化為品牌價值傳遞與用戶關係經營的關鍵節點，預期將持續影響品牌的市場佈局與消費者的購物模式。


【新品資訊】

產品名稱：Acer哥本哈根前開式行李箱

尺寸選擇：20吋、25吋、28吋

限定色：Almond / 杏仁奶白、Palmehus Green / 棕櫚綠、Storm Gray / 暴雨鋒灰（僅於有.設計平台發售）

一般色：Morning Sun / 晨曦黃、Mermaid Pink / 人魚粉

有你共創｜有.設計平台首波優惠銷售

品牌 社群 行李箱

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