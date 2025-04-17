聽新聞
0:00 / 0:00
星野攜手星宇推升級版自由行 春夏限定新行程5月啟程
星野集團和星宇航空自2023年攜手推出「星星相遇」自由行產品，雙方將高品質的旅宿與便捷航班結合，廣受市場好評。今年春夏，雙邊再度攜手，除了延續原有行程，亦再推亮點專案，其中「春日賞花雲海專機」將於5月啟程，而備受滑雪迷期待的北海道與仙台「滑雪趣專機」亦將於4月30日正式開賣。
位於北海道的星野TOMAMU度假村，每年春夏皆推出嶄新體驗，今年也不例外。迎來第20個年頭的「雲海平台」，將於2025年5月8日隆重開幕，帶領旅客再次走進雲霧飄渺的夢幻世界。春季活動「花開TOMAMU」於本月25日至5月31日登場，包含以當地旬花點綴的「賞花丸子下午茶」、與結合北海道產地特色的「TOMAMU蘆筍之夜」。
東北地區的青森屋與奧入瀨溪流飯店，向來是台灣旅客熱愛的星野集團住宿首選。今年春夏，青森屋祭出精彩活動，讓旅客深入在地文化。春日限定的「Tange花開祭典」邀您共賞盛開花海，迎接新季節的到來；夏日則以「大蒜啤酒花園931」及「Shigakko金魚祭典」打造涼夏盛會，數百盞金魚睡魔燈籠營造出濃厚的祭典氛圍。
位於千葉縣的「1955 Tokyo Bay」，開幕以來便以濃厚的50年代美式復古風格受到旅客喜愛。飯店整體規劃與服務皆以「前往迪士尼樂園遊玩」為出發點，提供早出晚歸的貼心安排。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言