星野攜手星宇推升級版自由行 春夏限定新行程5月啟程

星野集團和星宇航空自2023年攜手推出「星星相遇」自由行產品，雙方將高品質的旅宿與便捷航班結合，廣受市場好評。今年春夏，雙邊再度攜手，除了延續原有行程，亦再推亮點專案，其中「春日賞花雲海專機」將於5月啟程，而備受滑雪迷期待的北海道與仙台「滑雪趣專機」亦將於4月30日正式開賣。

位於北海道的星野TOMAMU度假村，每年春夏皆推出嶄新體驗，今年也不例外。迎來第20個年頭的「雲海平台」，將於2025年5月8日隆重開幕，帶領旅客再次走進雲霧飄渺的夢幻世界。春季活動「花開TOMAMU」於本月25日至5月31日登場，包含以當地旬花點綴的「賞花丸子下午茶」、與結合北海道產地特色的「TOMAMU蘆筍之夜」。

東北地區的青森屋與奧入瀨溪流飯店，向來是台灣旅客熱愛的星野集團住宿首選。今年春夏，青森屋祭出精彩活動，讓旅客深入在地文化。春日限定的「Tange花開祭典」邀您共賞盛開花海，迎接新季節的到來；夏日則以「大蒜啤酒花園931」及「Shigakko金魚祭典」打造涼夏盛會，數百盞金魚睡魔燈籠營造出濃厚的祭典氛圍。