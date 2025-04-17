千萬別跟祂走！《山忌 黃衣小飛俠》曝登山客口耳相傳的恐怖禁忌

《山忌 黃衣小飛俠》由《紅衣小女孩》億萬票房團隊打造，金鐘提名導演蔡佳穎執導，聯合數位文創共同出品，邀集實力派演員劉以豪、袁澧林、曹佑寧主演，講述三名大學生登山探險時，疑觸犯山林禁忌，遭遇宛如「鬼打牆」般的離奇現象，電影將於6月6日全台上映，近期釋出「黃衣源起篇」花絮，探究登山客口耳相傳的恐怖山林傳說從何而來！

《山忌 黃衣小飛俠》故事創作起源來自台灣登山界流傳數十年的「黃衣怪客」靈異傳聞，劉以豪、袁澧林片中飾演登山迷途的情侶，因天氣驟變受困濃霧，山徑前方突冒出身穿黃色雨衣的人影，袁澧林匆匆跟上卻宛如中邪般失神爆衝差點摔落岩石邊，劉以豪最後一刻拉住她才免於遇難，離奇過程與許多真實山難事件不謀而合，令人背脊發涼。

電影開拍前，為了實際體驗「共患難」的心境，劇組特別安排大家去登山健行，原以為是走走步道培養默契，沒想到卻是一場苦行。而劉以豪跟袁澧林首度合作就飾演一對「落難情侶」，萌生許多革命情感，他們透露在片場還玩出兩人默契小儀式。每當拍攝困難場面前，就會用力握對方的手，像在施咒一樣給彼此心靈支持。

劉以豪、袁澧林首度同台淪「落難情侶」，片場玩出默契小儀式。圖／威視電影提供