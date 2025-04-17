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Tiffany大中華區限定版！粉色玫瑰金Knot鍊墜獻給媽媽

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Jean Schlumberger by Tiffany十六石系列耳環，鉑金與黃K金鑲嵌鑽石，約75萬5,000元。圖／Tiffany提供
Jean Schlumberger by Tiffany十六石系列耳環，鉑金與黃K金鑲嵌鑽石，約75萬5,000元。圖／Tiffany提供

為迎接母親節的到來，美國珠寶品牌蒂芙尼（Tiffany & Co.，簡稱Tiffany）推出全新「Strong Like Mom」形象短片，藉由品牌員工與子女真摯動人的分享，致敬母親堅韌無私的愛與力量，同時展現Tiffany HardWear系列所象徵的堅毅精神與情感連結。同時更針對亞洲女性的喜好，在大中華地區獨家推出Tiffany Knot粉色剛玉玫瑰金鍊墜，獻上溫柔而充滿力量的節日心意。

由Tiffany & Co.的員工及其子女，以真實視角詮釋母親對人生的影響與啟發的全新「Strong Like Mom」形象短片中，年齡介於五歲至十五歲的孩子們在鏡頭前侃侃而談，分享他們心中「媽媽的力量」來自何處，真摯動人的言語令人動容。而母親們配戴Tiffany HardWear系列的優雅身影，更展現該系列象徵愛與堅毅力量的設計精神。影片最後以一段黑白蒙太奇拼貼老照片作結，回顧Tiffany員工與母親的珍貴記憶，感人至深。

「Strong Like Mom」形象短片，不僅向所有母親致敬，事實上，Tiffany所有設計，都是對當代女性特質的歌頌。例如片中出現的Tiffany HardWear系列獨特的金屬扣環設計，每一枚皆單獨製作並手工連接，以現代結構美學與流暢線條，象徵愛的變革力量與堅實連結，體現母愛的力量。而Tiffany傳奇設計師Jean Schlumberger所創作的十六石系列，象徵編織的「X」圖騰代表母親灌溉家庭的愛與力量，更是愛的交織與連結，設計經典華麗。以掛鎖為靈感的Tiffany Lock系列，柔和拋光曲線與密鑲鑽石細節展現親子之間不可分割的緊密關係，傳遞對彼此情感的恆久守護。

特別針對大中華地區獨家推出Tiffany Knot系列全新粉色剛玉玫瑰金鍊墜，蝴蝶結造型受到品牌典藏蝴蝶結圖騰啟發，精巧細緻的尺寸符合亞洲女性的身形，而粉色剛玉的溫柔色澤喚起心中的柔情回憶，更象徵慈愛、堅韌與恆久陪伴，也是最受亞洲女性喜愛的色調之一，無疑是頌揚母愛的絕佳禮贈。

Tiffany & Co. 「Strong Like Mom」母親節HardWear系列。圖／Tiffany提供
Tiffany & Co. 「Strong Like Mom」母親節HardWear系列。圖／Tiffany提供
Tiffany & Co. 「Strong Like Mom」母親節Knot系列。圖／Tiffany提供
Tiffany & Co. 「Strong Like Mom」母親節Knot系列。圖／Tiffany提供
Tiffany Hardwear系列黃K金鋪鑲鑽石戒指，黃K金鑲嵌鑽石，47萬2,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany Hardwear系列黃K金鋪鑲鑽石戒指，黃K金鑲嵌鑽石，47萬2,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany Knot玫瑰金鑲鑽戒指提供不同寬窄與鑲鑽程度的選擇。圖／Tiffany提供
Tiffany Knot玫瑰金鑲鑽戒指提供不同寬窄與鑲鑽程度的選擇。圖／Tiffany提供
Jean Schlumberger by Tiffany十六石系列耳環，鉑金與黃K金鑲嵌鑽石，約75萬5,000元。圖／Tiffany提供
Jean Schlumberger by Tiffany十六石系列耳環，鉑金與黃K金鑲嵌鑽石，約75萬5,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany HardWear黃K金鑲鑽鍊結手環。圖／Tiffany提供
Tiffany HardWear黃K金鑲鑽鍊結手環。圖／Tiffany提供
Tiffany Lock系列玫瑰金鑽石手環，玫瑰K金與白K金鑲嵌鑽石，54萬元。圖／Tiffany提供
Tiffany Lock系列玫瑰金鑽石手環，玫瑰K金與白K金鑲嵌鑽石，54萬元。圖／Tiffany提供
Tiffany T1 系列鋪鑲鑽石寬版戒指，黃K金鑲嵌鑽石，25萬8,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany T1 系列鋪鑲鑽石寬版戒指，黃K金鑲嵌鑽石，25萬8,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany Knot粉色藍寶石玫瑰金鍊墜小型款，玫瑰K金鑲嵌粉色剛玉，89,000元。圖／Tiffany提供
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Tiffany 母親節 設計師

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