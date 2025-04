Tiffany大中華區限定版！粉色玫瑰金Knot鍊墜獻給媽媽

為迎接母親節的到來,美國珠寶品牌蒂芙尼(Tiffany & Co.,簡稱Tiffany)推出全新「Strong Like Mom」形象短片,藉由品牌員工與子女真摯動人的分享,致敬母親堅韌無私的愛與力量,同時展現Tiffany HardWear系列所象徵的堅毅精神與情感連結。同時更針對亞洲女性的喜好,在大中華地區獨家推出Tiffany Knot粉色剛玉玫瑰金鍊墜,獻上溫柔而充滿力量的節日心意。

由Tiffany & Co.的員工及其子女,以真實視角詮釋母親對人生的影響與啟發的全新「Strong Like Mom」形象短片中,年齡介於五歲至十五歲的孩子們在鏡頭前侃侃而談,分享他們心中「媽媽的力量」來自何處,真摯動人的言語令人動容。而母親們配戴Tiffany HardWear系列的優雅身影,更展現該系列象徵愛與堅毅力量的設計精神。影片最後以一段黑白蒙太奇拼貼老照片作結,回顧Tiffany員工與母親的珍貴記憶,感人至深。

「Strong Like Mom」形象短片,不僅向所有母親致敬,事實上,Tiffany所有設計,都是對當代女性特質的歌頌。例如片中出現的Tiffany HardWear系列獨特的金屬扣環設計,每一枚皆單獨製作並手工連接,以現代結構美學與流暢線條,象徵愛的變革力量與堅實連結,體現母愛的力量。而Tiffany傳奇設計師Jean Schlumberger所創作的十六石系列,象徵編織的「X」圖騰代表母親灌溉家庭的愛與力量,更是愛的交織與連結,設計經典華麗。以掛鎖為靈感的Tiffany Lock系列,柔和拋光曲線與密鑲鑽石細節展現親子之間不可分割的緊密關係,傳遞對彼此情感的恆久守護。