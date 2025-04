10年醞釀、3杯靈魂、1日限定 臺虎大安義式趴踢登場

曾於2023年以一道「花椒炸雞翅」獲得「500盤」肯定的臺虎精釀(Taihu Brewing)旗下啜飲室大安,歡喜迎接10週年,將於4月19日以西西里黑手黨與義式酒莊嘉年華為主題,推出一日限定活動「Taihu Daan 10th Anniversary 十拿酒穩」,打造一場沉浸式派對,讓台北夜晚瞬間轉換為迷人的南義地下世界。

活動將於大安與地下酒吧 Bodega 雙場域同步展開,限量啤酒「西西里虎酒黨」、三款義式靈感調酒、經典義大利家常料理將一日限定登場。啜飲室大安開放時間為中午12:00至00:30、 Bodega 則從18:00至02:00。兩個場域將開放自由進出,四位DJ輪番上陣,並將不定時舉辦 Flip Cup 酒精挑戰賽;當日14:00 至 17:00 更有限時優惠:臺虎生啤酒 300毫升 第二杯半價;限定啤酒與週邊數量有限,活動僅此一夜,錯過不再。

全新限定啤酒「西西里虎酒黨」以西西里午後的咖啡為靈感,開場即是來自衣索比亞的咖啡香與檸檬酸度,如西西里暖陽灑落喚醒感官,隨即滑入龍眼蜜的溫潤契奇。10% 酒精度隱匿於輕盈酒體中,尾韻銳利而細膩,令人一飲難忘。

三款義式靈感調酒,風味到裝飾皆取材自黑手黨角色輪廓,勾勒出不同個性的義式人物。「流氓寶貝」外表甜美、內心狠勁,以洋甘菊琴酒、薰衣草糖漿與義大利香艾酒為基底,搭配蘋果優格泡沫與手指餅乾呈現;「槍與玫瑰」結合黑牌威士忌、Espresso 與咖啡酒,白巧克力冰塊與紅胡椒粒,寫下一則藏在霧裡的地下情詩;而「黑手黨帶我走」是為真正的老大們設計,苦茶、桔茶香艾酒纏繞出苦甜層次,搭配橙花蜂蜜與四色胡椒刷杯,是一杯毫不妥協的權力象徵。

派對美食則走正宗義大利家常風格,包括手工層層堆疊的「肉醬千層麵」、暖心的「番茄起司肉丸」、以及電影《教父》經典台詞 “Leave the gun, take the cannoli.” 裡連黑手黨都不放過的西西里甜點「卡諾里」,每一道料理都是家族長桌上的儀式,微醺之餘,享受充滿情感的舌尖回憶。

此外,臺虎同步推出十週年限定設計 T-shirt、全天候開放的主題拍貼機與專屬濾鏡,讓各位黑手黨夥伴們帶回這場只此一日的紀念。

※ 提醒您:禁止酒駕 飲酒過量有礙健康