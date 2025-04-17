Emporio Armani 首間全新專賣店開幕 進駐高雄漢神百貨
Emporio Armani 首間全新專賣店盛大開幕，進駐高雄漢神百貨精品區，引起南台灣時尚市場注目。
全新 Emporio Armani 高雄漢神精品店，占地面積達196平方公尺，店內設計由 Giorgio Armani 親自攜手其建築團隊操刀，將商業空間塑造成線條感以及體積與光線時尚場域，展現輕盈設計理念。
除了流暢的動線設計外，精美的淺色織物牆壁襯托著衣物，使商品成為空間的真正主角。衣服展示在由金屬管支撐的衣架上，明亮的玻璃雕塑用於展示配件，指示通往各個區域的路徑。以木質與背光布料構築的天花板，結合地毯與石英磚鋪陳的地面，巧妙呈現自然意象與都市氛圍間的對比美學。
Emporio Armani 首間全新專賣店選址於高雄漢神百貨，宣告品牌在台布局邁入新里程碑。不僅傳遞品牌真實且現代的生活風格，也為市場注入義式風尚與精緻質感。
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