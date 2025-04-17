迎世界地球日 7-ELEVEN減碳商品點數10倍送 新品「榛果風味燕麥拿鐵」第2杯7折
響應2025世界地球日，7-ELEVEN推動「減碳共好生活圈」，自即日起至4月29日祭出多項永續優惠，凡購買指定天素地蔬、蒸玉米、減碳包材商品與水類商品，享OPENPOINT點數10倍回饋；除了推出植物奶飲品新口味「榛果風味燕麥拿鐵」，購買CITY系列燕麥飲品或自帶杯消費，再享點數加贈，鼓勵全民參與低碳生活。
7-ELEVEN自2017年起販售「蒸黃金玉米」，與在地農民契作生產，去年底更升級採用透明蒸煮機台，新增「糯玉米」，提升購買體驗，目前全台已增至500間門市販售。而素蔬食品牌「天素地蔬」則是已導入全台逾3,000店鋪，並有超過200間複合店，提供上百種品項選擇，每年減碳逾9萬公噸。活動期間指定商品享2件8.5折及點數10倍回饋。
CITY系列飲品自2022年12月起即全面採用FSC森林永續認證紙杯與紙套，截至目前已守護近30萬棵樹木。並攜手星巴克、21Plus構建全台超過2,500家「OPEN iECO循環杯生態圈」，年底前享當筆租借循環杯CITY CAFE大杯濃萃系列省20元優惠，加上自帶杯折扣5元，單杯最高折抵25元。CITY CAFE亦從即日起推出新口味「榛果風味燕麥拿鐵」，即日起至4月29日買CITY CAFE大杯以上第2杯7折；5月13日前搭配「CITY集點GO」活動，買燕麥飲品或使用自帶杯加碼贈點，集點免費換飲品，鼓勵消費者以一杯咖啡支持地球永續。
在永續包材方面，7-ELEVEN自2019年起積極開發減塑包裝，導入rPET再生塑料應用於沙拉、手捲、壽司等商品包材。今年4月起擴大導入紙餐盒及封膜設計，將部分商品貼標改為熱轉印，新極上御飯糰系列全品項則設計更薄的包裝膠膜，年減塑超過百公噸。4月29日前購買指定減碳包材商品亦享10倍點數。
此外，7-ELEVEN「把愛找回來」公益募款平台與「自然保育與環境資訊基金會」合作，結合7-ELEVEN門市零錢捐發起「淺山動物好鄰居，守護棲地不打烊」公益募款活動，支持本土生物多樣性保育。同步推出限量再生寶特瓶製成的環保提袋，預估減少759公斤碳排放與3.2萬公升水資源消耗。並攜手統一超商好鄰居文教基金會倡議生物多樣性教育，透過繪本讓永續意識從小扎根。
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