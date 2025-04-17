快訊

光陽經營權之爭暫落幕 柯俊斌掌舵會反轉電動車戰略？

嗆賴清德要消滅在野黨 朱立倫號令藍營今晚北檢戰獨裁

三個雞婆救命！照大腸鏡意外切除癌化息肉 台積電女員工淚謝醫護

聽新聞
0:00 / 0:00

迎世界地球日 7-ELEVEN減碳商品點數10倍送 新品「榛果風味燕麥拿鐵」第2杯7折

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
7-ELEVEN「把愛找回來」公益募款平台首次攜手「財團法人自然保育與環境資訊基金會結合門市零錢捐發起「淺山動物好鄰居，守護棲地不打烊」公益募款活動，支持本土生物多樣性保育。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「把愛找回來」公益募款平台首次攜手「財團法人自然保育與環境資訊基金會結合門市零錢捐發起「淺山動物好鄰居，守護棲地不打烊」公益募款活動，支持本土生物多樣性保育。圖／7-ELEVEN提供

響應2025世界地球日，7-ELEVEN推動「減碳共好生活圈」，自即日起至4月29日祭出多項永續優惠，凡購買指定天素地蔬、蒸玉米、減碳包材商品與水類商品，享OPENPOINT點數10倍回饋；除了推出植物奶飲品新口味「榛果風味燕麥拿鐵」，購買CITY系列燕麥飲品或自帶杯消費，再享點數加贈，鼓勵全民參與低碳生活。

7-ELEVEN自2017年起販售「蒸黃金玉米」，與在地農民契作生產，去年底更升級採用透明蒸煮機台，新增「糯玉米」，提升購買體驗，目前全台已增至500間門市販售。而素蔬食品牌「天素地蔬」則是已導入全台逾3,000店鋪，並有超過200間複合店，提供上百種品項選擇，每年減碳逾9萬公噸。活動期間指定商品享2件8.5折及點數10倍回饋。

CITY系列飲品自2022年12月起即全面採用FSC森林永續認證紙杯與紙套，截至目前已守護近30萬棵樹木。並攜手星巴克、21Plus構建全台超過2,500家「OPEN iECO循環杯生態圈」，年底前享當筆租借循環杯CITY CAFE大杯濃萃系列省20元優惠，加上自帶杯折扣5元，單杯最高折抵25元。CITY CAFE亦從即日起推出新口味「榛果風味燕麥拿鐵」，即日起至4月29日買CITY CAFE大杯以上第2杯7折；5月13日前搭配「CITY集點GO」活動，買燕麥飲品或使用自帶杯加碼贈點，集點免費換飲品，鼓勵消費者以一杯咖啡支持地球永續。

在永續包材方面，7-ELEVEN自2019年起積極開發減塑包裝，導入rPET再生塑料應用於沙拉、手捲、壽司等商品包材。今年4月起擴大導入紙餐盒及封膜設計，將部分商品貼標改為熱轉印，新極上御飯糰系列全品項則設計更薄的包裝膠膜，年減塑超過百公噸。4月29日前購買指定減碳包材商品亦享10倍點數。

此外，7-ELEVEN「把愛找回來」公益募款平台與「自然保育與環境資訊基金會」合作，結合7-ELEVEN門市零錢捐發起「淺山動物好鄰居，守護棲地不打烊」公益募款活動，支持本土生物多樣性保育。同步推出限量再生寶特瓶製成的環保提袋，預估減少759公斤碳排放與3.2萬公升水資源消耗。並攜手統一超商好鄰居文教基金會倡議生物多樣性教育，透過繪本讓永續意識從小扎根。

7-ELEVEN推出「榛果風味燕麥拿鐵」，即日起至4月29日加碼CITY CAFE大杯以上第2杯7折。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出「榛果風味燕麥拿鐵」，即日起至4月29日加碼CITY CAFE大杯以上第2杯7折。圖／7-ELEVEN提供
天素地蔬複合店提供上百種品項選擇，活動期間指定商品享2件8.5折。圖／7-ELEVEN提供
天素地蔬複合店提供上百種品項選擇，活動期間指定商品享2件8.5折。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN與自然環資基金會合作，透過回收門市的寶特瓶再製成限量可重覆使用的環保提袋，提袋更以海拔1,000公尺以下的淺山生物為主角，呼籲重視生態保育。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN與自然環資基金會合作，透過回收門市的寶特瓶再製成限量可重覆使用的環保提袋，提袋更以海拔1,000公尺以下的淺山生物為主角，呼籲重視生態保育。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN於2017年起即領先超商通路在交通轉運、學區等商圈引進「蒸黃金玉米」長期販售，目前已擴大至500間門市。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN於2017年起即領先超商通路在交通轉運、學區等商圈引進「蒸黃金玉米」長期販售，目前已擴大至500間門市。圖／7-ELEVEN提供

永續 減碳

延伸閱讀

吃很少血糖仍然高？營養師強調這件事超重要 分享3招穩定血糖

LINE GO：綠能減碳車隊數突破8000輛

左岸咖啡館「厚乳拿鐵」新品上市 奶香再進化

女友出軌偷嘿咻 台中男爆氣痛毆小王、逼全裸下跪錄影

相關新聞

Emporio Armani 首間全新專賣店開幕 進駐高雄漢神百貨

Emporio Armani 首間全新專賣店盛大開幕，進駐高雄漢神百貨精品區，引起南台灣時尚市場注目。

迎世界地球日 7-ELEVEN減碳商品點數10倍送 新品「榛果風味燕麥拿鐵」第2杯7折

響應2025世界地球日，7-ELEVEN推動「減碳共好生活圈」，自即日起至4月29日祭出多項永續優惠，凡購買指定天素地蔬...

行李箱別急著買新的！韓國超人氣壓縮袋「免抽氣」省下50%空間

隨著天氣漸暖，春天正是出遊的好時節！不過，許多人應該都遇過這樣的煩惱：行李箱太小，戰利品帶不回來！不論是飛日本、韓國大肆採購，還是臨時爆買伴手禮，總有裝不下的那一刻。這時，大多數人的第一反應可能是換個更大的行李箱，但對來自韓國的知名旅遊品牌 Branden 而言，「聰明收納」才是更理想的解法！

2025 NBA季後賽將開打，這一「手」你準備好了嗎？

一天有24小時，但對美國職業籃球NBA而言，每一次的「合法進攻」只有24秒。瑞士手表品牌TISSOT近日發表了NBA官方...

吃冰了！桂冠冰菓室推4種水果雪酪　百吉6款新冰好清涼

天氣越來越熱，讓人想要吃冰消暑了嗎？「桂冠冰菓室」推出「水蜜桃石榴雪酪」、「愛文芒果雪酪」、「愛媛柑橘雪酪」及「巨峰葡萄...

「粽」點不一樣！台南晶英推南洋端午新食尚

端午佳節將至，台南晶英酒店顛覆傳統粽子印象，首度將南洋風味融入節慶送禮，「南洋禮讚－包粽好運福袋」包含有「檳城仁當牛肉粽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。