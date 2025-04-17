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2025 NBA季後賽將開打，這一「手」你準備好了嗎？

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
天梭表TISSOT品牌大使暨NBA傳奇球星Tony Parker配戴上Supersport系列NBA官方特別版腕表。圖／TISSOT提供
天梭表TISSOT品牌大使暨NBA傳奇球星Tony Parker配戴上Supersport系列NBA官方特別版腕表。圖／TISSOT提供

一天有24小時，但對美國職業籃球NBA而言，每一次的「合法進攻」只有24秒。瑞士手表品牌TISSOT近日發表了NBA官方特別版表款、並發表新一代24秒計時器，除了再度強化與NBA官方合作關係，也提前2025季後賽的開打、悄悄暖身。

由於不少NBA頂級球星都熱愛名表，也讓欣賞球星場外的穿戴成為球迷或手表愛好者的延伸觀賽亮點。出自Swatch Group集團、可被視為瑞士機械表優質入門之選品牌的TISSOT天梭表長期與美國國家籃球協會（NBA）、美國女子籃球協會（WNBA）與NBA發展聯盟合作，親民印象並深植人心。

由於NBA進攻規則中每一次僅限24秒必須投籃、否則將成24秒違例，讓籃框上的24秒計時器受到全場關心。全新的24秒計時器則由TISSOT打造，操作簡單並兼具高速、準確性，一如TISSOT表款所帶來的實用性能，該計時器並將在2025-2026賽季起正式啟用。

而在即將來臨的激烈季後賽開打前，TISSOT並發表了全新Supersport系列NBA官方腕表，45.5毫米的黑色PVD塗層精鋼表殼搭配了24秒刻度表圈、以呼應TISSOT所打造的24秒官方計時器；面盤中並賦予了如籃球表面的皮革質地，面盤內側分鐘刻度亦加入了藍與紅色細節，象徵NBA的官方色彩。中央的計時大秒針末端則有著NBA官方Logo，當計時碼表啟動的同時、也像球員們在場上的急速攻防、分秒必爭。翻開背面，表款的底蓋刻有本季NBA球隊的城市與所在洲區，再按緯度排列了西部聯盟和東部聯盟。

TISSOT全新Supersport系列NBA官方腕表將使用石英機芯，具有時間、日期、計時碼表功能，防水100米並具備快拆表帶設計，訂價15,300元，可洽全台TISSOT專賣店或授權經銷商詢問。

面盤上的的三個方位時標將採取NBA球衣的編號字體，並有著呼應24秒計時器刻度的特殊表圈。圖／TISSOT提供
面盤上的的三個方位時標將採取NBA球衣的編號字體，並有著呼應24秒計時器刻度的特殊表圈。圖／TISSOT提供
全新一代的24秒計時器，一如TISSOT所帶來的精確、高性能表現，將在2025/2026賽季實際「服役」。圖／TISSOT提供
全新一代的24秒計時器，一如TISSOT所帶來的精確、高性能表現，將在2025/2026賽季實際「服役」。圖／TISSOT提供
表款底蓋並有球隊所屬城市與洲區，喜歡哪一隊？自己來找找看吧。圖／TISSOT提供
表款底蓋並有球隊所屬城市與洲區，喜歡哪一隊？自己來找找看吧。圖／TISSOT提供
TISSOT Supersport系列NBA官方特別版腕表，15,300元。圖／TISSOT提供
TISSOT Supersport系列NBA官方特別版腕表，15,300元。圖／TISSOT提供

品牌 瑞士 美國

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