吃冰了！桂冠冰菓室推4種水果雪酪　百吉6款新冰好清涼

天氣越來越熱，讓人想要吃冰消暑了嗎？「桂冠冰菓室」推出「水蜜桃石榴雪酪」、「愛文芒果雪酪」、「愛媛柑橘雪酪」及「巨峰葡萄蘋果雪酪」等4種新品，帶來酸甜清新的清涼感！國民冰品「Poki 百吉」則推出6款新品，其中還包含攜手「大苑子」、「CoCo」打造的手搖飲系冰品，並由李多慧、安芝儇組成「Poki百吉女神應援團」，帶來滿滿的活力。

「桂冠冰菓室」今年推出果汁含量達41～60%的雪酪系列，包含「水蜜桃石榴」、「愛文芒果」、「愛媛柑橘」及「巨峰葡萄蘋果」等四款口味。其中，「水蜜桃石榴雪酪」以蜜桃果汁與石榴果汁巧妙融合，果汁含量48%，搭配水蜜桃果肉，呈現酸甜適口、清新宜人的口感層次。

「愛文芒果雪酪」以台灣愛文芒果雪酪為基底，加入芒果果肉，具有濃郁熱帶風情；「愛媛柑橘雪酪」則選用日本愛媛縣不知火柑橘，搭配蜜柑果汁，並添加法國進口糖漬橘皮丁，增添酸甜層次；「巨峰葡萄蘋果雪酪」嚴選台灣巨峰葡萄，果汁含量60%，結合蘋果丁，碰撞出微酸香甜的風味。單支售價均為45元。

同時桂冠冰菓室也推出「蜜花生脆餅雪糕」，每支49元。針對新品上市，4月底前，凡於官網購買新品並輸入優惠碼LAice100，即可現折100元；下單指定組合即可獲得限量保冷袋。

國民冰品「Poki 百吉」今年推出6款全新冰品，各於不同通路販售。其中「花生好酥雪糕」、「佳興檸檬棒棒冰」各有「發生好事」、「加薪」等寓意，單支售價各為35、30元。另外還與手搖品牌「大苑子」聯名，將芒果手搖飲化身「愛文芒果冰棒」，4入140元；還有以草莓牛奶雪糕為基底，添加草莓汁與草莓果粒的「莓好時光雪糕」同步登場，4入140元。