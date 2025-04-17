「粽」點不一樣！台南晶英推南洋端午新食尚

端午佳節將至，台南晶英酒店顛覆傳統粽子印象，首度將南洋風味融入節慶送禮，「南洋禮讚－包粽好運福袋」包含有「檳城仁當牛肉粽」、「新加坡海南雞粽」、「素骨茶百菇香粽」以及「娘惹斑蘭椰糖粽」。

而包裝禮袋則是與在地名店「廣富號帆布行」聯名、象徵「打氣筒」的限量水桶造型包，搭配Q版關聖帝君、福德正神與文昌帝君神祇吊飾，再經國定一級古蹟「臺灣祀典武廟」過火加持，祈福護佑好運隨行。

台南晶英此次推出的五款風味粽皆由中點主廚吳睿桓親自監製，全新創意口味驚喜呈現東南亞料理精髓，首先是取材自印、馬兩地國民美食的「檳城仁當牛肉粽」，以紅蔥頭、黃薑、南薑、蒜頭、咖哩粉、香茅等多種辛香料加入椰漿熬煮醬汁，加入口感柔嫩的牛臉頰肉細火慢滷入味，與米飯搭配層次濃郁豐富。

另款令人食指大動的「新加坡海南雞粽」是將糯米與斑蘭葉共同蒸過後釋放清香，再拌入紅蔥雞油、雞高湯使精華滲透米心、飽吸精華，餡料則以薑末、米酒及紅蔥雞油醃製去骨雞腿肉，搭配雞油精煉的紅蔥頭酥包裹其中，自餡料到米飯皆能嚐到層層堆疊的鮮香油潤，忠實還原記憶中熟悉又經典的海南雞滋味。

「素骨茶百菇香粽」添入馬來西亞肉骨茶特色，主廚以素食版肉骨茶辛香食材與米酒浸泡三日，充分釋放獨特微辣香氣，隨後與糯米拌勻，粽葉依序包裹營養豐富的猴頭菇、香菇與枸杞，入口鮮美不膩。

至於甜粽「娘惹斑蘭椰糖粽」則結合台式客家粿粽與馬來西亞娘惹靈魂，以斑蘭葉汁調和糯米粉，加入椰子油揉成翠綠色麵糰，軟Q外衣下裹進由馬六甲椰糖、紅糖、椰絲與斑蘭葉翻炒而成的甜餡，無論作為正餐或飯後甜點，皆為佳節餐桌帶來一抹清新甜味。

在創新風貌外，台南晶英也保留了連年人氣暢旺、用料豪邁的「鮑魚帝王干貝粽」，每顆重達120克，特選進口鮑魚與整顆干貝入饌，搭配鹹香五花肉、香菇、栗子等豐富餡料，遵循南台灣古法悉火慢煮一個半小時，黏糯的米飽滿，入口盡是澎派又濃郁的海陸精華。