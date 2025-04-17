快訊

兔子誤闖引擎！美聯航班機起飛後引擎起火 159名乘客驚魂未定

「財務創傷」讓你擔心睡公園？全球經濟焦慮怎麼解

死亡連署案延燒！國民黨北市主委黃呂錦茹昨才說不會被嚇到 今被搜索約談

「粽」點不一樣！台南晶英推南洋端午新食尚

經濟日報／ 記者吳秉鍇/台南即時報導
台南晶英酒店顛覆傳統粽子印象，首度將南洋風味融入節慶送禮，推出「南洋禮讚－包粽好運福袋」。照片／業者提供
台南晶英酒店顛覆傳統粽子印象，首度將南洋風味融入節慶送禮，推出「南洋禮讚－包粽好運福袋」。照片／業者提供

端午佳節將至，台南晶英酒店顛覆傳統粽子印象，首度將南洋風味融入節慶送禮，「南洋禮讚－包粽好運福袋」包含有「檳城仁當牛肉粽」、「新加坡海南雞粽」、「素骨茶百菇香粽」以及「娘惹斑蘭椰糖粽」。

而包裝禮袋則是與在地名店「廣富號帆布行」聯名、象徵「打氣筒」的限量水桶造型包，搭配Q版關聖帝君、福德正神與文昌帝君神祇吊飾，再經國定一級古蹟「臺灣祀典武廟」過火加持，祈福護佑好運隨行。

台南晶英此次推出的五款風味粽皆由中點主廚吳睿桓親自監製，全新創意口味驚喜呈現東南亞料理精髓，首先是取材自印、馬兩地國民美食的「檳城仁當牛肉粽」，以紅蔥頭、黃薑、南薑、蒜頭、咖哩粉、香茅等多種辛香料加入椰漿熬煮醬汁，加入口感柔嫩的牛臉頰肉細火慢滷入味，與米飯搭配層次濃郁豐富。

另款令人食指大動的「新加坡海南雞粽」是將糯米與斑蘭葉共同蒸過後釋放清香，再拌入紅蔥雞油、雞高湯使精華滲透米心、飽吸精華，餡料則以薑末、米酒及紅蔥雞油醃製去骨雞腿肉，搭配雞油精煉的紅蔥頭酥包裹其中，自餡料到米飯皆能嚐到層層堆疊的鮮香油潤，忠實還原記憶中熟悉又經典的海南雞滋味。

「素骨茶百菇香粽」添入馬來西亞肉骨茶特色，主廚以素食版肉骨茶辛香食材與米酒浸泡三日，充分釋放獨特微辣香氣，隨後與糯米拌勻，粽葉依序包裹營養豐富的猴頭菇、香菇與枸杞，入口鮮美不膩。

至於甜粽「娘惹斑蘭椰糖粽」則結合台式客家粿粽與馬來西亞娘惹靈魂，以斑蘭葉汁調和糯米粉，加入椰子油揉成翠綠色麵糰，軟Q外衣下裹進由馬六甲椰糖、紅糖、椰絲與斑蘭葉翻炒而成的甜餡，無論作為正餐或飯後甜點，皆為佳節餐桌帶來一抹清新甜味。

在創新風貌外，台南晶英也保留了連年人氣暢旺、用料豪邁的「鮑魚帝王干貝粽」，每顆重達120克，特選進口鮑魚與整顆干貝入饌，搭配鹹香五花肉、香菇、栗子等豐富餡料，遵循南台灣古法悉火慢煮一個半小時，黏糯的米飽滿，入口盡是澎派又濃郁的海陸精華。

晶英酒店 端午節 馬來西亞

延伸閱讀

台南母親端午檔期開打 飯店推特色餐、百貨買千送百

菲律賓同鄉會返金門省親 盼建立與祖籍地連結

統一「Par K* Avenue」慶一周年 消費抽百萬 OPENPOINT

蔬食者必訪！台中南洋系美食首推 「檳城白咖哩麵」令人上癮

相關新聞

台灣虎航年度大促全航線1000元起 今天上午10時開搶

台灣虎航推出年度復活節促銷活動「蛋願找到禮」優惠，台虎表示，包括日本、韓國、泰國、澳門、越南全航線，今天至明天開放全虎迷...

2025 NBA季後賽將開打，這一「手」你準備好了嗎？

一天有24小時，但對美國職業籃球NBA而言，每一次的「合法進攻」只有24秒。瑞士手表品牌TISSOT近日發表了NBA官方...

吃冰了！桂冠冰菓室推4種水果雪酪　百吉6款新冰好清涼

天氣越來越熱，讓人想要吃冰消暑了嗎？「桂冠冰菓室」推出「水蜜桃石榴雪酪」、「愛文芒果雪酪」、「愛媛柑橘雪酪」及「巨峰葡萄...

「粽」點不一樣！台南晶英推南洋端午新食尚

端午佳節將至，台南晶英酒店顛覆傳統粽子印象，首度將南洋風味融入節慶送禮，「南洋禮讚－包粽好運福袋」包含有「檳城仁當牛肉粽...

比夜市便宜一半！全家夯夯家族新成員「夯番麥」登場 30元銅板價開賣

想吃烤玉米不用等晚上夜市開！全家便利商店創新再出招，宣布將夜市經典小吃「烤玉米」導入熟食區，以「夯番麥」之名加入「夯夯家...

「粉紅超跑」熱潮 台鐵推白沙屯媽祖聯名便當 限量販售

2025通霄白沙屯拱天宮媽祖進香祈福行腳將於5月1日晚間登場，展開為期10天9夜徒步之旅，「粉紅超跑」將再掀起熱潮。台鐵...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。