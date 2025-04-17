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「粉紅超跑」熱潮 台鐵推白沙屯媽祖聯名便當 限量販售

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
台鐵與白沙屯媽祖首度合作推聯名便當。圖／台鐵提供
台鐵與白沙屯媽祖首度合作推聯名便當。圖／台鐵提供

2025通霄白沙屯拱天宮媽祖進香祈福行腳將於5月1日晚間登場，展開為期10天9夜徒步之旅，「粉紅超跑」將再掀起熱潮。台鐵公司與白沙屯媽祖更首度推出聯名優惠商品與特色便當，不論是響應環保自備餐食，或是購買台鐵便當，讓媽祖與台鐵共同為大家保幸福、「飽」平安。

為分享媽祖對於全台信眾的照顧，台鐵公司特別打造白沙屯車站為全台唯一結合媽祖意象設計之車站，在車站內外設置媽祖及千里眼、順風耳Q版雕像，在車站守護群眾平安。同時，台鐵也將白沙屯車站特色直接雷雕在便當空盒上，要讓大家吃得福氣、吃得平安，幸福健康每一天。

在特色便當部分，台鐵公司台中餐旅分處也特別推出象徵福氣與平安的「福安便當」，以美味承載祝福，並精心設計葷、素兩款選擇，滿足不同民眾的需求。

葷食款主菜選用主廚拿手好菜香滷爌肉，口感Q彈不乾柴，再使用特調的秘製滷汁，以小火慢滷至入味，香氣濃郁、風味十足，素食款主菜則選用非基改素白帶魚，搭配營養海苔，健康滿分。

配菜部分選用通宵當地盛產口感香甜軟Q的「彩虹玉米」及「花生」拌炒小魚乾豆干（素食使用毛豆仁），再搭配上玉米筍炒高麗菜、龍鬚菜及彩椒鮮菇，營養均衡、色香味俱全。

相關聯名優惠套組，將於4月18日明天在台鐵全通路實體門市及網路商店搶先開賣，另一方面，為更加便捷的服務各位民眾，台鐵公司台中餐旅分處4月19日本周六在白沙屯車站設置快閃店，現場將銷售「福安便當」、白沙屯媽祖優惠套組及各項熱銷鐵路文創商品。

●台鐵x白沙屯媽祖聯名套組販售資訊：

1.特色雷雕圓形便當空盒＋簡約餐具提袋（粉色）：組合價600元（原價700元），全通路限量100組。

2. 特色雷雕圓形便當空盒＋白沙屯媽祖好孕御守：組合價490元（原價570元），全通路限量100組。

3. 福安便當＋特色雷雕圓形便當空盒＋簡約餐具提袋（粉色）：組合價699元（原價830元），台鐵便當台中店限定限量150組。

明天起限量銷售，售完為止，洽台鐵全通路實體門市及網路商店。

●台鐵「福安便當」販售資訊：

便當洽詢專線：台中餐旅分處（04）2222-4683。

售價：每份130元。

販賣期間：明天起至5月11日。

供餐時段：午餐時間販售，依便當到達各店時間開賣。

販售地點：台鐵便當台中店、台中高鐵店、彰化店、新竹店。

台鐵與白沙屯媽祖首度合作推聯名便當，此為台鐵x白沙屯媽祖聯名套組。圖／台鐵提供
台鐵與白沙屯媽祖首度合作推聯名便當，此為台鐵x白沙屯媽祖聯名套組。圖／台鐵提供

便當 台鐵 白沙屯媽祖

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