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比夜市便宜一半！全家夯夯家族新成員「夯番麥」登場 30元銅板價開賣

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
全家新型態熟食區3.0持續創新，夜市國民小吃「夯番麥」入列，與夯番薯、夯馬鈴薯組成夯夯三兄弟。圖／全家便利商店提供
全家新型態熟食區3.0持續創新，夜市國民小吃「夯番麥」入列，與夯番薯、夯馬鈴薯組成夯夯三兄弟。圖／全家便利商店提供

想吃烤玉米不用等晚上夜市開！全家便利商店創新再出招，宣布將夜市經典小吃「烤玉米」導入熟食區，以「夯番麥」之名加入「夯夯家族」，成為繼夯番薯、夯馬鈴薯後的最新成員，即日起擴大至全台2,700店販售，銅板價30元即可享用，，即日起至5月13日再享2件49元優惠，正式躍升為全台最大連鎖烤玉米專賣店。

全家生鮮現做調理部部長林鴻成表示，全家熟食區自2007年推出夯番薯起，即深受市場好評，2023年新推夯馬鈴薯後，更助攻夯夯家族年營收突破10億元。此次導入夯番麥，瞄準夜市經濟熱潮，以小份量、即食化設計吸引消費者，並延續原型食物、自然風味的健康取向，滿足健身與輕食族群需求。

夯番麥選用泰國清邁契作、非基因改造玉米，顆粒飽滿，並採獨家燒烤技術，不需額外醬料調味，便可同時呈現炙燒風味及玉米的自然鮮甜。相較市售烤玉米動輒70元起跳，全家推出銅板價格，主打親民與便利，搶攻小資族與上班族市場。

為慶祝新品上市，即日起至5月13日，購買夯番麥享2件49元優惠，搭配指定飲品還可享餐餐超值配49元餐促優惠。消費者亦可透過全家APP「限店美食瘋」查詢販售據點，輕鬆享用現烤美味。

全家便利商店即起宣布新型態熟食區開賣夜市經典美食「夯番麥」。圖／全家便利商店提供
全家便利商店即起宣布新型態熟食區開賣夜市經典美食「夯番麥」。圖／全家便利商店提供

全家 夜市 消費者

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